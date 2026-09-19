Ukraine : frappes meurtrières sur Kharkiv et Kiev, une tour de refroidissement de la centrale de Koursk touchée par un drone

Des frappes russes font au moins deux morts à Balakliia et touchent Kyiv, où les autorités alertent la population. Par ailleurs, un drone attaque une tour de refroidissement de la centrale nucléaire de Koursk, sans incidents notables, tandis que l’AIEA appelle à la prudence pour éviter des accidents nucléaires.

Des attaques russes ont fait au moins deux morts à Balakliia et visé la capitale ukrainienne vendredi soir, tandis qu’un drone a frappé une tour de refroidissement de la centrale nucléaire russe de Koursk, sans provoquer d’incendie ni d’arrêt du site.

Deux civils ont perdu la vie vendredi à Balakliia, dans l’oblast de Kharkiv, lors d’une frappe russe. Vitalii Karabanov, responsable de l’administration militaire locale, a confirmé le bilan sur Telegram, présentant ses condoléances aux familles des victimes et faisant état de destructions importantes dans la zone touchée.

ieiv a été visée dans la soirée par des missiles balistiques. Le maire de la capitale, Vitali Klitschko, a alerté les habitants peu après 19h30, heure locale, les appelant à rester à l’abri pendant que les systèmes de défense antiaérienne entraient en action au-dessus de la ville.

Le centre d’Odessa a également subi deux frappes successives. La seconde a atteint la zone alors que les secours intervenaient déjà, blessant dix personnes selon les médias locaux. Des images montrent un immeuble de bureaux en feu dans le centre-ville.

Sur le territoire russe, un drone a percuté une tour de refroidissement de la centrale nucléaire de Koursk dans la nuit de mercredi à jeudi. L’Agence internationale de l’énergie atomique a confirmé vendredi être informée de l’incident, précisant que le site était resté en service, qu’aucun incendie ne s’était déclaré et que les opérations s’étaient poursuivies normalement.

Le directeur général de l’AIEA, Rafael Grossi, a néanmoins mis en garde contre toute nouvelle frappe à proximité d’infrastructures nucléaires, appelant à une « retenue militaire maximale afin de prévenir le risque d’un accident nucléaire ».