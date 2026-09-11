Vague de 160 drones russes sur l’Ukraine, des dizaines de blessés et plusieurs morts

Dans la nuit du 10 au 11 septembre 2026, la Russie a bombardé l'Ukraine avec 160 drones, causant de nombreux morts et blessés, incluant des enfants. En réponse, l'Ukraine a frappé une raffinerie en Russie. Les deux pays intensifient leurs attaques sur les infrastructures énergétiques en vue de l'hiver.

Dans la nuit du 10 au 11 septembre 2026, la Russie a lancé 160 drones et un missile de croisière contre l’ensemble du territoire ukrainien, faisant au moins plusieurs morts et des dizaines de blessés, dont des enfants. L’Ukraine a simultanément frappé une raffinerie de pétrole russe à Saratov.

Les forces armées ukrainiennes ont recensé 160 drones et un missile de croisière tiré depuis un drone lors des attaques nocturnes russes. À Kiev, une frappe dans le district de Dniprovskyi a déclenché l’incendie d’un immeuble résidentiel de neuf étages, blessant huit personnes. Parmi elles, un homme de 64 ans et une femme de 57 ans ont été soignés pour des brûlures, tandis qu’une femme de 23 ans a été atteinte par des éclats.

À Zaporijjia, dans le sud-est du pays, une mère et son fils de 10 ans ont été blessés lors d’une attaque de grande ampleur. La région de Kiev a également payé un lourd tribut : une personne a été tuée et deux autres blessées après des frappes de drones qui ont endommagé dix-sept sites dans les districts de Bucha, Fastiv et Obukhiv, selon le responsable régional Tymur Tkachenko.

Dnipro a subi trois attaques distinctes jeudi, ciblant des entrepôts alimentaires. Le bilan y fait état de morts et de cinq blessés. À Odesa, un responsable local a signalé une frappe contre des infrastructures, sans préciser davantage.

Le bilan le plus lourd a été enregistré à Pavlohrad, ville industrielle du sud-est de l’Ukraine, où une frappe russe contre un centre commercial a tué au moins cinq personnes et en a blessé 67, dont des enfants âgés de 4 à 17 ans. Oleksandr Hanzha, chef de l’administration militaire de l’oblast de Dnipropetrovsk, a précisé que les attaques avaient « détruit des magasins, des unités de vente et des véhicules » et que « 90 % des installations endommagées sont commerciales ».

Pendant ce temps, des drones ukrainiens ont visé la raffinerie de pétrole de Saratov, en Russie, ainsi qu’un centre logistique du groupe de commerce en ligne Ozon, provoquant un incendie sur ce site. Le gouverneur de l’oblast de Saratov, Roman Busargin, a confirmé la présence de drones dans la région, et le service de presse d’Ozon a fait état de l’attaque et de l’incendie.

À l’approche de l’hiver, les deux belligérants intensifient leurs frappes sur les infrastructures énergétiques adverses. Moscou concentre ses tirs sur le réseau électrique et les installations énergétiques ukrainiennes, tandis que Kiev cible prioritairement les infrastructures pétrolières et gazières russes.