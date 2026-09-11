Jusqu’à 68 mois de salaire : Micron dégaine des primes records face à la menace de grève

Le géant américain des semi-conducteurs Micron Technology va verser à ses salariés taïwanais des primes représentant entre 35 et 68 mois de salaire au titre de l’exercice 2026. Destinées aux opérateurs, techniciens et ingénieurs travaillant en équipes, ces récompenses constituent le dispositif de rémunération le plus généreux jamais annoncé par l’entreprise.

Les salariés recrutés avant le 29 août 2025 recevront notamment une prime exceptionnelle d’au moins un million de dollars taïwanais, soit environ 31 600 euros. Pour les ingénieurs débutants, la rémunération supplémentaire moyenne atteindra 3,4 millions de dollars taïwanais, dont 2,9 millions versés en numéraire et le solde en actions. Plus de 60 000 employés bénéficieront de récompenses à travers le monde.

Une menace de grève toujours présente

Cette annonce intervient alors que les syndicats représentant près de 10 000 des 15 000 salariés de Micron à Taïwan réclament un partage plus important et plus transparent des bénéfices. Plus de 80 % des adhérents interrogés en août se sont déclarés favorables à une grève. Pour 2026, les organisations demandent une prime exceptionnelle équivalant à environ 83 mois de salaire, puis l’affectation de 15 % du bénéfice d’exploitation aux primes à partir de 2027.

Une première médiation organisée entre la direction et le syndicat de Taoyuan n’a pas permis de parvenir à un accord et de nouvelles discussions doivent avoir lieu. L’enjeu est stratégique : Taïwan constitue l’un des principaux centres de production de Micron, qui y emploie 15 000 personnes et y a investi plus de 1 600 milliards de dollars taïwanais. Une grève pourrait perturber la fabrication mondiale de mémoires électroniques, déjà portée par la demande considérable liée à l’intelligence artificielle.