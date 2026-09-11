Carcassonne, AfD... : Robert Ménard met en garde la droite nationale française

Dans son billet sur LCI ce mercredi, Robert Ménard a livré une charge particulièrement sévère contre les dérives de certains responsables ou sympathisants de la droite nationale. Le maire de Béziers a dénoncé les propos racistes tenus par des policiers municipaux de Carcassonne, tout en refusant d’assimiler l’ensemble du Rassemblement national à ces comportements. Il s’en est également pris aux alliés allemands de Sarah Knafo au Parlement européen, appelant cette dernière à prendre ses distances avec l’AfD.

Revenant d’abord sur l’affaire de Carcassonne, Robert Ménard n’a pas pris de gants. Il a dénoncé des policiers municipaux ayant tenu des propos racistes, misogynes et complotistes, jugeant la situation d’autant plus grave que les intéressés portaient l’uniforme. « Ils sont là pour faire respecter la loi », a-t-il rappelé, estimant que de tels propos étaient « abjects » et « insupportables ».

« Au RN, il y a des gens comme ça »

Robert Ménard a toutefois tenu une ligne à double détente. D’un côté, il reconnaît que « oui, au Rassemblement national, il y a des gens comme ça ». De l’autre, il refuse d’en faire la preuve que le parti de Marine Le Pen serait, dans son ensemble, raciste ou homophobe. Selon lui, le vrai problème est ailleurs : « Ils ont tant de mal à faire le ménage. »

Le maire de Béziers a ainsi critiqué Gabriel Attal, qui avait vu dans cette affaire la confirmation que le RN restait le refuge naturel de ce type de profils. Ménard juge cette lecture excessive et affirme qu’on ne peut plus présenter le RN actuel comme identique à celui de Jean-Marie Le Pen. « Marine Le Pen n’est ni antisémite ni raciste », a-t-il insisté, estimant que des attaques trop outrancières finissent même par renforcer le parti qu’elles cherchent à combattre.

Sarah Knafo directement visée

Dans la même séquence, Robert Ménard s’est montré tout aussi virulent à propos de l’AfD en Allemagne. Il a dénoncé certains responsables du parti allemand, qu’il accuse de reprendre des slogans nazis, de relativiser l’histoire du IIIe Reich ou encore de défendre des mesures de séparation visant les enfants de réfugiés.

C’est à ce moment qu’il a directement interpellé Sarah Knafo. L’eurodéputée française siège comme vice-présidente du groupe européen auquel appartiennent également des élus de l’AfD. Pour Robert Ménard, cette proximité devient intenable face à certaines déclarations venues d’Allemagne : « Tu démissionnes tout de suite. »

Le maire de Béziers reconnaît pourtant partager certains constats avec ces formations sur l’immigration ou l’échec des partis traditionnels à répondre aux inquiétudes d’une partie de la population. Mais il fixe une limite nette : ces préoccupations ne peuvent jamais, selon lui, justifier des propos racistes ou des références au nazisme. Entre Carcassonne et l’AfD, Robert Ménard adresse donc le même message à la droite nationale : assumer ses combats, mais faire le ménage dans ses propres rangs et rompre avec ceux qui franchissent certaines lignes rouges.