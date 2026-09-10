LFI : malgré l’affaire de pension alimentaire, Panot protège Sébastien Delogu et refuse de l’exclure

Mathilde Panot défend Sébastien Delogu, député LFI, face à une plainte de son ex-compagne pour pension alimentaire impayée, refusant son exclusion du parti. Delogu, dont l'impayé s'élève à près de 20 000 euros, invoque des difficultés financières et conteste certaines accusations, tandis qu'une procédure judiciaire est en cours.

Interrogée ce jeudi matin sur LCI sur le sort de Sébastien Delogu, Mathilde Panot a écarté toute exclusion du député des Bouches-du-Rhône. L’élu LFI est visé par une plainte de son ex-compagne dans une affaire de pension alimentaire impayée, révélée par Mediapart. La présidente du groupe insoumis assure toutefois que les informations publiées sont en partie contestées et dit ne pas douter que son collègue « remplira ses obligations ».

« Estimez-vous que Sébastien Delogu doit être exclu de La France insoumise ? », lui a demandé une téléspectatrice dans la matinale de LCI. Réponse immédiate de Mathilde Panot : « Non, je n’estime pas que Sébastien Delogu doit être exclu de La France insoumise. » Elle a rappelé qu’un article de Mediapart avait publié des informations « qui, par ailleurs, sont contestées » et qu’une procédure était désormais engagée devant la juge aux affaires familiales.

Près de 20 000 euros de pension alimentaire réclamés

L’affaire a éclaté après une enquête de Mediapart publiée le 7 septembre. Selon le média, Sébastien Delogu ne verserait plus depuis le printemps 2025 la pension alimentaire destinée à ses deux enfants, aujourd’hui âgés de 13 et 15 ans et vivant avec leur mère. Les impayés atteindraient environ 19 800 euros. La pension avait été fixée à 1 200 euros par mois. Son ex-compagne a porté plainte pour abandon de famille.

Le député marseillais, qui perçoit plus de 6 000 euros nets mensuels au titre de son mandat parlementaire, a invoqué des difficultés financières pour expliquer la situation. Selon les éléments rapportés par la presse, il conteste également une partie de la présentation des faits. Une seconde plainte pour soustraction d’enfant a été évoquée après un épisode survenu au cours de l’été avec son fils. À ce stade, ces procédures ne constituent évidemment pas une condamnation.