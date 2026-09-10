Miss Universe : 3,27 millions de dollars de Porto Rico détournée, Nawat publie les relevés bancaires qui accablent le fugitif Raúl Rocha

Nawat Itsaragrisil enfonce le clou. Après avoir révélé que Raúl Rocha avait fait sortir plusieurs millions de dollars des comptes liés à Miss Universe, le dirigeant thaïlandais a publié de nouveaux documents dans sa story Instagram. Cette fois, il affiche directement une série de mouvements bancaires sous le titre « Transaction I got from the bank », soit « transactions que j’ai obtenues de la banque ».

Les captures montrent deux versements de 1 million puis 2 millions de dollars, suivis d’une succession de virements et de paiements vers Raúl Rocha Cantú, plusieurs sociétés et un paiement hypothécaire portant son nom. Au total, les mouvements publiés par Nawat représentent 3 279 043,15 dollars de sorties d’argent.

1 million de dollars arrive, 300 000 dollars repartent vers Raúl Rocha

Sur le premier document, un dépôt de 1 million de dollars apparaît sous la mention « PRTC 1st Payment ». Pour rappel, PRTC signifie « Puerto Rico Tourism Company ». C’est donc l’argent de Porto Rico. Peu après, 300 000 dollars sont transférés avec Raúl Rocha Cantú indiqué comme bénéficiaire.

Une autre opération de 295 236,07 dollars apparaît ensuite avec la mention « AMERANT MORTGAGE MTG PYMT » et le nom de Raúl Rocha. Ce paiement correspond à l’un des montants que Nawat avait déjà pointés du doigt lorsqu’il avait accusé le dirigeant mexicain d’avoir utilisé l’argent pour régler des dépenses qui lui étaient directement liées.

Dans ses premières accusations, Nawat avait résumé la situation : « The money is gone », « l’argent a disparu ».

Puis 2 millions de dollars arrivent et les virements s’accumulent

Le document fait ensuite apparaître un second dépôt de 2 millions de dollars, identifié comme « PRTC 2nd Payment ». Dans la foulée, les sorties se multiplient. Un mouvement de 279 612,28 dollars apparaît, puis 200 000 dollars et 350 000 dollars, avec là encore Raúl Rocha Cantú mentionné dans les informations bancaires. Un autre transfert de 244 380,50 dollars est dirigé vers Miami Films LLC.

Sur cette première série uniquement, les sorties atteignent 1 669 228,85 dollars. Nawat avait donné publiquement plusieurs de ces montants. Il diffuse désormais les relevés sur lesquels ils apparaissent noir sur blanc.

Huit virements supplémentaires en neuf jours : 1,6 million de dollars

La seconde capture publiée par Nawat dévoile une autre série de mouvements, cette fois concentrés entre le 23 et le 31 décembre 2025. Huit virements apparaissent avec BPCP Investment Holdings, LP comme bénéficiaire. Les montants s’enchaînent : 248 314 dollars, 244 628 dollars, 226 323 dollars, 253 400 dollars, 189 219 dollars, 299 565 dollars, 5 758,92 dollars et 142 606,38 dollars. En seulement neuf jours, cette deuxième série représente 1 609 814,30 dollars de sorties supplémentaires.

Plus de 3,27 millions de dollars affichés dans les documents publiés par Nawat

Additionnées, les opérations visibles sur les deux captures atteignent exactement 3 279 043,15 dollars. Nawat ne se contente donc plus d’accuser Raúl Rocha publiquement : il met désormais en ligne les mouvements bancaires sur lesquels il appuie son offensive.

Les documents reprennent plusieurs sommes qu’il avait déjà évoquées lorsqu’il avait dénoncé la disparition de l’argent de l’organisation. Les 300 000 dollars, les 295 236,07 dollars, les 279 612,28 dollars, les 200 000 dollars et les 350 000 dollars apparaissent désormais directement dans les captures diffusées à ses abonnés.

« Si je parle, Puerto Rico va trembler » : Nawat met sa menace à exécution

Quelques jours plus tôt, Nawat avait déjà prévenu qu’il possédait encore de nombreux éléments contre ses adversaires au sein de Miss Universe. Il avait lancé : « Si je parle, Puerto Rico va trembler, j’ai encore beaucoup à dire. »

Depuis, l’affrontement a changé de dimension. Raúl Rocha et son équipe ont également perdu le contrôle du site historique de Miss Universe avant de lancer un nouveau site, alors que la guerre interne autour de l’organisation devient de plus en plus ouverte.

Avec cette nouvelle publication, Nawat frappe surtout là où il l’avait annoncé : sur l’argent. Après les accusations, il dévoile désormais les montants, les dates, les bénéficiaires et les mouvements bancaires qu’il dit avoir obtenus directement de la banque. Plus de 3,27 millions de dollars de sorties figurent sur les deux documents qu’il vient de rendre publics.