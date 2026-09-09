Miss Universe - "The money is gone." Nawat accuse le fugitif Raúl Rocha d'avoir détourné l'argent de l'organisation à son profit

Nawat Itsaragrisil accuse Raúl Rocha d'avoir détourné des fonds de l'organisation Miss Universe, pointant des transferts financiers conséquents vers son compte personnel. Face à ces allégations, le clan Rocha défie Nawat sans répondre aux détails fournis, tandis que la situation s'enlise dans des accusations réciproques et des enjeux d'autorité au sein de l'organisation.

La nouvelle révélation de Nawat Itsaragrisil frappe cette fois au cœur de Miss Universe 2026 : l’argent public engagé par Porto Rico pour accueillir le concours. Le dirigeant thaïlandais révèle plusieurs transferts qu’il attribue directement à Raúl Rocha Cantú, vers son compte personnel ou pour ses propres dépenses. Il donne des dates, des montants précis et affirme que les opérations ont été examinées par son équipe juridique et des professionnels aux États-Unis.

Face à ces révélations, le clan Rocha a publié un communiqué de deux pages pour attaquer Nawat et contester son autorité. Mais il ne répond à aucun des transferts détaillés. Et le texte contient une attaque qui ne manque pas de culot : Miss Universe qualifie Anne Jakrajutatip de « fugitive », alors que Raúl Rocha est lui-même un fugitif recherché par la justice mexicaine et a quitté le pays.

Miss Universe traite Anne de « fugitive »… alors que Rocha l’est lui-même

Pour tenter de couper Nawat d’Anne Jakrajutatip, Miss Universe affirme que l’ancienne dirigeante n’exerce plus aucune autorité opérationnelle et écrit qu’elle a été « condamnée pour fraude en Thaïlande » et demeure « actuellement fugitive ».

Mais le même argument se retourne immédiatement contre le camp Rocha. Raúl Rocha est lui-même visé au Mexique par des mandats d’arrêt et de lourdes procédures judiciaires. Une nouvelle enquête pour blanchiment d’argent est notamment venue alourdir son dossier. Cet été, Raúl Rocha était encore devenu introuvable après plusieurs jours de recherches entre Monaco, Antibes et Saint-Tropez.

Le camp d’un homme lui-même fugitif utilise donc aujourd’hui la fuite d’Anne pour tenter de discréditer Nawat.

Anne aurait trouvé refuge au Mexique dans l’entourage de Rocha

La situation est d’autant plus étonnante qu’Anne Jakrajutatip aurait justement trouvé refuge au Mexique, chez Raúl Rocha, après avoir quitté la Thaïlande. Elle avait disparu de la scène publique avant même Miss Universe 2025, organisé à Bangkok, alors que ses problèmes judiciaires s’accumulaient.

Des informations ont circulé sur son départ de Thaïlande à bord d’un jet lié à Raúl Rocha. Anne aurait ensuite vécu pendant plusieurs mois au Mexique, notamment à Mexico, où elle aurait été protégée et hébergée dans l’environnement de l’homme d’affaires mexicain. Elle y serait restée jusqu’à ce que Raúl Rocha quitte lui-même le Mexique après le concours de Bangkok.

La situation est pour le moins ubuesque : le clan Rocha utilise désormais la fuite d’Anne contre Nawat alors que Rocha aurait lui-même contribué à la mettre à l’abri au Mexique avant de devenir à son tour fugitif.

Mais le cœur des révélations de Nawat reste financier. Selon lui, une partie de l’argent versé dans le cadre de l’organisation de Miss Universe à Porto Rico a fait l’objet de mouvements au bénéfice personnel de Raúl Rocha. Sa conclusion est sans appel : « L’argent a disparu. »

Nawat révèle d’abord 300 000 dollars transférés le 7 octobre vers ce qu’il présente comme le compte bancaire personnel de Raúl Rocha. Il évoque ensuite 295 236,07 dollars le 7 novembre, somme qui aurait servi à financer une maison en Floride. Enfin, il détaille trois autres mouvements effectués entre le 24 et le 26 novembre : 279 612,28 dollars, 200 000 dollars et 350 000 dollars.

Nawat ne parle donc plus seulement de la gestion générale de Miss Universe. Il met sur la table des mouvements financiers précis, avec dates et montants, et demande à Porto Rico de vérifier la destination de l’argent. Il avait d’ailleurs prévenu quelques semaines auparavant : « Si je parle, Puerto Rico va trembler. J’ai encore beaucoup à dire. »

Miss Universe répond… sans démentir les transferts

C’est le point le plus embarrassant de la riposte de Miss Universe. Face aux révélations de Nawat, Miss Universe pouvait répondre opération par opération : expliquer les 300 000 dollars, contester les 295 236,07 dollars, préciser la destination des autres sommes ou affirmer clairement qu’elles n’avaient jamais bénéficié personnellement à Raúl Rocha. Le communiqué ne le fait pas.

Les montants ne sont pas réfutés un par un. À la place, Miss Universe attaque Nawat, conteste son accès aux informations internes et affirme qu’il ne serait pas autorisé à parler au nom de l’organisation. Le débat est ainsi déplacé de la destination de l’argent vers l’autorité de celui qui révèle les mouvements.

Miss Universe lui demande surtout de prouver qu’il avait le droit de parler

Le passage intitulé « Public Challenge to Substantiate His Claims », présenté comme un « défi public » lancé à Nawat, est particulièrement révélateur. On pourrait s’attendre à ce que Miss Universe lui demande de produire les documents bancaires correspondant aux transferts qu’il vient de dévoiler. Ce n’est pas la demande formulée.

L’organisation lui réclame une « documentation juridique légitime » établissant son autorité au sein de Miss Universe ou le mandat lui permettant de faire des déclarations concernant ses affaires financières. Autrement dit : Miss Universe lui demande de démontrer qu’il avait le droit de révéler ces informations plutôt que de démontrer que les transferts seraient faux. La nuance est énorme.

La gouverneure de Porto Rico veut aussi voir «l’une des leurs» gagner

Autre déclaration désormais très embarrassante dans ce dossier : Jenniffer González-Colón, gouverneure de Porto Rico, a elle-même reconnu publiquement qu’elle souhaitait voir une Portoricaine remporter Miss Universe. Après avoir défendu l’investissement consenti pour accueillir le concours et les retombées attendues pour l’île, elle a déclaré : « Évidemment, nous voulons aussi que l’une des nôtres remporte la couronne. »

La phrase tombe au pire moment. Porto Rico engage des millions de dollars pour accueillir Miss Universe et, alors que Nawat demande des explications sur la destination de cet argent, la gouverneure reconnaît ouvertement souhaiter la victoire de Miss Universe Puerto Rico.

Cette déclaration prend une dimension particulière alors que Nawat dénonce précisément les liens financiers et politiques entourant l’édition 2026.

Le très encombrant volet guatémaltèque

Autour de Raúl Rocha et de Miss Universe apparaît également Mario Búcaro, ancien ministre des Affaires étrangères du Guatemala devenu ensuite dirigeant de l’organisation. Raúl Rocha avait bénéficié du statut de consul honoraire du Guatemala au Mexique avant que cette fonction ne lui soit retirée après l’éclatement de ses affaires judiciaires.

Des informations ont également circulé autour de passeports diplomatiques dans l’entourage de Miss Universe et sur les liens constitués avec le Guatemala à l’époque où Mario Búcaro occupait encore des fonctions gouvernementales.

Ce volet ajoute encore aux relations particulièrement troubles entre plusieurs anciens ou actuels dirigeants de Miss Universe et les réseaux politiques ou diplomatiques qu’ils ont fréquentés.

Le clan Rocha tente aussi d’effacer le statut de Nawat

L’autre grande bataille porte sur l’autorité de Nawat. Le clan Rocha tente désormais de le présenter comme un simple détenteur de franchise sans véritable pouvoir sur l’organisation internationale. Pourtant, Nawat avait été officiellement présenté comme CEO de Miss Universe Eastern, avec 95 pays sous sa responsabilité.

La guerre interne avait ensuite explosé lorsque Raúl Rocha et son équipe avaient perdu le contrôle du site historique de Miss Universe et lancé un nouveau site en urgence. Depuis, le camp Rocha cherche à minimiser le rôle de Nawat. Mais cette bataille institutionnelle ne répond toujours pas aux informations qu’il révèle sur les flux financiers.

Nawat a forcé le clan Rocha à répondre… mais toujours pas sur l’argent

Nawat avait promis que Porto Rico « tremblerait ». Ses révélations touchent désormais au point le plus sensible : l’argent engagé autour de Miss Universe 2026. Il donne des dates, des montants et les destinations qu’il attribue à plusieurs transferts. En face, le clan Rocha publie deux pages pour contester son autorité, attaquer Anne Jakrajutatip et la qualifier de « fugitive », alors que Rocha est lui-même fugitif. Et la gouverneure de Porto Rico ajoute désormais cette déclaration accablante : « Évidemment, nous voulons aussi que l’une des nôtres remporte la couronne. »

Malgré toute la riposte déployée contre Nawat, la question reste donc entière : où est passé l’argent et à quoi correspondent exactement les transferts vers Raúl Rocha qu’il vient de révéler ?