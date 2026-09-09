Les États-unis va confronter l’Australie sur son projet de régulation des algorithmes

L'administration Trump s'oppose au projet australien d'encadrer les algorithmes des plateformes numériques, mettant en avant la suppression de contenus nuisibles et la désactivation des recommandations. Canberra souhaite imposer des amendes conséquentes aux contrevenants, tandis que cette tension témoigne d'un conflit entre régulations démocratiques et protectionnisme américain.

L’administration Trump entend s’opposer au plan australien visant à contraindre les plateformes numériques à retirer des contenus jugés nuisibles et à offrir aux utilisateurs la possibilité de désactiver les flux algorithmiques personnalisés. Des amendes dépassant 100 millions de dollars australiens sont prévues pour les contrevenants.

La Maison-Blanche a prévenu ses partenaires commerciaux contre toute velléité d’« imposer des taxes sur les services numériques, des amendes et d’autres formes d’extorsion » au secteur technologique américain. C’est dans ce contexte que l’administration Trump a décidé d’interpeller directement l’Australie au sujet de sa législation en préparation sur les réseaux sociaux.

Le gouvernement travailliste de Canberra souhaite obliger les grandes plateformes à supprimer les contenus préjudiciables et à laisser les utilisateurs choisir de ne plus recevoir de recommandations générées par algorithme, ces fameux fils d’actualité « pour vous » qui orientent massivement la consommation de contenus en ligne.

Les entreprises qui ne respecteraient pas ces obligations s’exposeraient à des pénalités supérieures à 100 millions de dollars. Le gouvernement australien fait par ailleurs face à des pressions pour relever encore ce plafond de sanctions, jugé insuffisant par certains parlementaires et associations.

Cette confrontation diplomatique illustre la tension croissante entre les ambitions régulatrices de plusieurs démocraties occidentales et la posture protectionniste de Washington à l’égard de ses géants du numérique.