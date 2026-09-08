Ballon d’Or 2026 : Dembélé défendra son titre, Mbappé, Messi, Yamal, Kane… la liste des 30 nommés

La liste est désormais officielle. Les 30 joueurs retenus pour le Ballon d’Or 2026 ont été dévoilés ce mardi 8 septembre. Ousmane Dembélé, sacré en 2025, est bien présent pour défendre son trophée. Kylian Mbappé, Harry Kane, Lamine Yamal, Lionel Messi, Khvicha Kvaratskhelia, Rodri, Erling Haaland ou encore Vinícius Jr figurent également dans une sélection marquée par la présence de neuf joueurs du PSG et de cinq Français.

La révélation était particulièrement attendue après l’annonce, lundi, de la date de publication des 30 noms et de la cérémonie du Ballon d’Or 2026⁠. Le trophée sera remis le lundi 26 octobre à Londres, une première pour la cérémonie.

Dembélé est bien candidat à sa propre succession

Ousmane Dembélé peut donc réaliser le doublé. Vainqueur du Ballon d’Or 2025 après son immense saison avec le Paris Saint-Germain, l’attaquant français fait logiquement partie des 30 retenus.

Quelques heures avant l’annonce, Dembélé avait donné son propre top 3 pour le Ballon d’Or 2026⁠, sans se citer lui-même : « Mon top 3 ? Kvara, Harry Kane et je pense Kylian Mbappé. »

Le Français avait surtout affirmé sa conviction que la récompense resterait au PSG : « Je ne pense pas qu’il soit indécis ce trophée. Je pense qu’il va rester dans les mains d’un joueur du PSG. »

Les 30 nommés au Ballon d’Or 2026

La liste complète est composée de Jude Bellingham, Pau Cubarsí, Marc Cucurella, Ousmane Dembélé, Luis Díaz, Bruno Fernandes, Gabriel Magalhães, Erling Haaland, Achraf Hakimi, Harry Kane, Khvicha Kvaratskhelia, Lamine Yamal, Sadio Mané, Marquinhos, Lautaro Martínez, Kylian Mbappé, Nuno Mendes, Lionel Messi, João Neves, Michael Olise, Willian Pacho, Julián Quiñones, Declan Rice, Rodri, Fabián Ruiz, William Saliba, Ferran Torres, Dayot Upamecano, Vinícius Jr et Vitinha.

Plusieurs absences sont également remarquées. Raphinha, Désiré Doué, Pedri ou encore Julián Álvarez ne font notamment pas partie des 30.

Neuf joueurs du PSG, record égalé

Le Paris Saint-Germain est encore omniprésent. Neuf joueurs ayant porté le maillot parisien durant la saison 2025-2026 ont été retenus : Ousmane Dembélé, Achraf Hakimi, Khvicha Kvaratskhelia, Marquinhos, Nuno Mendes, João Neves, Willian Pacho, Fabián Ruiz et Vitinha.

Le PSG égale ainsi son propre record établi lors de l’édition 2025. Une représentation massive après une nouvelle saison au sommet, conclue par une deuxième Ligue des champions consécutive.

Dembélé n’est donc pas le seul Parisien susceptible de terminer très haut. Kvaratskhelia est notamment cité parmi les candidats les plus sérieux. Michel Platini a récemment expliqué qu’il mettait « une petite pièce » sur le Géorgien⁠.

Concernant Kylian Mbappé, le triple Ballon d’Or avait résumé le problème posé par l’absence de titre collectif du Français :

« Kylian a fait une saison formidable, il a été meilleur buteur partout, malheureusement ils diront qu’il n’a rien gagné. »

Cinq Français parmi les 30

La France compte cinq représentants : Ousmane Dembélé, Kylian Mbappé, Michael Olise, William Saliba et Dayot Upamecano.

Dembélé remet son titre en jeu. Mbappé arrive avec des statistiques individuelles considérables mais sans trophée collectif cette saison. Olise a été l’un des hommes forts du Bayern Munich, tandis que Saliba et Upamecano représentent les défenseurs français dans la sélection.

Le cas Mbappé sera forcément scruté. Le capitaine de l’équipe de France vient lui-même d’assumer pleinement sa candidature au Ballon d’Or⁠ : « Je me considère toujours comme le meilleur joueur du monde. »

Il avait également expliqué : « Beaucoup de gens, quand ils me voient dans la rue, me parlent du Ballon d’Or et c’est très positif. »

Messi et Rodri font leur retour

Deux anciens vainqueurs retrouvent les 30 : Lionel Messi et Rodri. Messi, octuple Ballon d’Or, revient dans la sélection après son parcours avec l’Argentine lors de la Coupe du monde 2026. Le règlement n’impose pas d’évoluer dans un club européen pour prétendre au trophée.

Rodri, Ballon d’Or 2024, fait lui aussi son retour. L’Espagnol fait partie des six champions du monde espagnols présents avec Pau Cubarsí, Marc Cucurella, Lamine Yamal, Fabián Ruiz et Ferran Torres. L’Espagne est la nationalité la plus représentée devant la France.

Sadio Mané et Julián Quiñones parmi les surprises

La liste comporte également deux noms moins attendus : Sadio Mané et Julián Quiñones. L’ancien attaquant de Liverpool et du Bayern Munich, désormais à Al-Nassr, retrouve ainsi les 30. Le Mexicain Julián Quiñones, qui évolue à Al-Qadsiah, obtient également une nomination après une saison et une Coupe du monde qui lui ont permis de se distinguer. Leur présence confirme le poids de la Coupe du monde 2026 dans l’établissement de cette liste, puisque l’intégralité de la saison 2025-2026, Mondial compris, est prise en compte.

Kane reste l’un des candidats les plus sérieux

Harry Kane est lui aussi sans surprise parmi les 30. L’attaquant du Bayern Munich a empilé les buts au cours de la saison et se trouvait déjà en tête des premières tendances après le Mondial. Harry Kane avait notamment pris la tête des cotes des bookmakers devant Lamine Yamal, Kylian Mbappé et Lionel Messi⁠.

Ces cotes n’ont évidemment aucune valeur dans le scrutin officiel, mais elles illustrent l’ouverture de la course avant le vote des journalistes.

Yamal, Kvaratskhelia, Mbappé, Kane, Dembélé : une course très ouverte

Lamine Yamal possède l’argument du titre de champion du monde avec l’Espagne. Kvaratskhelia peut mettre en avant les trophées remportés avec le PSG. Harry Kane dispose de statistiques impressionnantes. Mbappé a accumulé les buts mais termine sans trophée. Dembélé, enfin, défend un Ballon d’Or remporté seulement un an plus tôt.

Erling Haaland, Michael Olise, Rodri, Vitinha, Fabián Ruiz ou encore Lionel Messi complètent une liste où aucun joueur ne semble disposer d’une avance incontestable.

Le Ballon d’Or sera remis le 26 octobre à Londres

La réponse tombera le lundi 26 octobre. Pour la première fois, la cérémonie du Ballon d’Or aura lieu à Londres et non à Paris. Ce déplacement intervient 70 ans après le premier Ballon d’Or remporté en 1956 par l’Anglais Stanley Matthews. Le lieu précis de la soirée n’a pas encore été communiqué.

Le lauréat sera désigné par un jury international de journalistes représentant les 100 premiers pays du classement FIFA. Chaque votant classera dix joueurs parmi les 30. Les performances individuelles constituent le premier critère, devant les performances collectives et le palmarès, puis la classe et le fair-play.

Ousmane Dembélé connaît désormais officiellement ses 29 concurrents. Le 26 octobre, le Français saura s’il conserve son Ballon d’Or ou s’il doit céder son trophée à Mbappé, Kane, Yamal, Kvaratskhelia, Messi ou l’un des autres nommés.