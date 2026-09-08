Zelda: Ocarina of Time dévoile sa nouvelle bande-annonce et sortira le 5 novembre sur Nintendo Switch 2

Nintendo accélère autour de The Legend of Zelda: Ocarina of Time. Trois mois après avoir officialisé le remake du jeu culte de la Nintendo 64 sur Switch 2, le constructeur japonais vient de dévoiler une nouvelle bande-annonce beaucoup plus généreuse. Surtout, la date de sortie est désormais fixée : le jeu arrivera le 5 novembre 2026, exclusivement sur Nintendo Switch 2.

Ocarina of Time revient 28 ans après sa sortie sur Nintendo 64

Sorti à l’origine en 1998 sur Nintendo 64, The Legend of Zelda: Ocarina of Time fait partie des épisodes les plus célèbres de la saga. Nintendo avait annoncé son remake le 9 juin dernier, sans communiquer alors de date précise au-delà d’une sortie prévue en 2026.

Le rendez-vous organisé ce mardi 8 septembre pour les 40 ans de The Legend of Zelda a permis de lever le voile. Nintendo a présenté de nouvelles images et confirmé le lancement pour le 5 novembre 2026.

Le message publié par Nintendo France accompagne directement cette annonce : « L’aventure renaît le 5 novembre en exclusivité sur Nintendo Switch 2. »

Une véritable refonte graphique et technique

Cette nouvelle version ne se contente pas d’améliorer la résolution du jeu original. Les environnements, les personnages, les animations et l’éclairage ont été entièrement retravaillés pour la Nintendo Switch 2.

Les nouvelles images montrent notamment la forêt Kokiri, l’Arbre Mojo, la plaine d’Hyrule ainsi que plusieurs personnages emblématiques de l’aventure. Zelda, Sheik et Ganondorf apparaissent également dans cette nouvelle présentation.

Nintendo annonce aussi des cinématiques entièrement doublées, davantage de dialogues, une bande-son orchestrale et une caméra retravaillée. Les déplacements de Link ont eux aussi été modernisés. Le héros peut notamment sprinter et dispose désormais d’un bouton permettant de sauter directement, alors que les sauts étaient automatisés dans le jeu de 1998.

Nintendo modernise le gameplay sans bouleverser l’aventure originale

Le système de combat conserve le principe du verrouillage des ennemis qui avait marqué la version Nintendo 64. La caméra devient cependant beaucoup plus libre, notamment dans des zones où le titre original imposait des angles fixes.

Nintendo a également ajouté de nouvelles aides destinées à guider les joueurs dans leur progression. Une fonctionnalité baptisée Threads of Time permet notamment de mieux suivre les objectifs et l’avancée de Link dans son aventure.

L’objectif affiché reste toutefois de préserver la structure et l’identité du jeu de 1998. Eiji Aonuma, figure historique de la saga, a participé à la présentation de cette nouvelle version, qui reprend les lieux, les personnages, les donjons et les grandes étapes de l’aventure originale.

Un énorme titre pour la fin d’année de la Switch 2

Avec cette date du 5 novembre, Nintendo place Ocarina of Time au cœur de sa fin d’année 2026. Le remake sera proposé uniquement sur Nintendo Switch 2, renforçant encore le catalogue de la console lancée en 2025.

La machine doit par ailleurs connaître plusieurs évolutions en Europe : Nintendo a déjà annoncé l’arrivée progressive d’une nouvelle Switch 2 équipée d’une batterie remplaçable à partir de l’automne 2026.

Le premier tirage de l’édition physique de The Legend of Zelda: Ocarina of Time bénéficiera également d’un emballage spécial avec une illustration en relief et des effets métallisés, dans la limite des stocks disponibles.

Rendez-vous le 5 novembre

Après le premier teaser diffusé en juin, cette nouvelle bande-annonce donne donc un aperçu beaucoup plus précis du travail réalisé sur l’un des épisodes les plus emblématiques de la franchise.

The Legend of Zelda: Ocarina of Time sortira le 5 novembre 2026 exclusivement sur Nintendo Switch 2. Vingt-huit ans après l’arrivée de Link dans Hyrule sur Nintendo 64, l’une des aventures les plus célèbres de Nintendo s’apprête à connaître une seconde vie.