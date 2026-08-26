GTA VI : Rockstar brise le silence après les fuites massives, le jeu est «presque» terminé

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Rockstar Games sort du silence. Après plusieurs jours marqués par la diffusion sur Internet de nombreuses vidéos de gameplay de Grand Theft Auto VI, le studio a publié ce mercredi un long communiqué pour réagir officiellement aux fuites. L’entreprise se dit profondément touchée par la publication anticipée de ces images et confirme dans le même temps que le développement de GTA VI approche de son terme. Surtout, Rockstar maintient ses deux rendez-vous : la présentation approfondie de Grand Theft Auto VI aura bien lieu jeudi 27 août et la sortie du jeu reste fixée au 19 novembre 2026 sur PlayStation 5 et Xbox Series X|S.

Des vidéos de gameplay diffusées avant la présentation officielle

Depuis plusieurs jours, des extraits présentés comme provenant d’une version jouable de GTA VI circulent massivement sur les réseaux sociaux. Plusieurs vidéos ont été retirées à la suite de réclamations pour violation du droit d’auteur, mais de nouvelles images ont continué d’apparaître. Ces fuites montrent notamment Jason Duval, l’un des deux protagonistes principaux avec Lucia, dans différentes situations de gameplay. Certaines permettent également d’apercevoir des éléments de Vice City et plusieurs mécaniques du jeu. Rockstar Games avait jusqu’ici gardé le silence. À la veille de sa grande présentation officielle, le studio a finalement décidé de prendre publiquement la parole.

Rockstar évoque un « crève-cœur » pour ses équipes

Dans son communiqué, Rockstar ne cache pas l’impact de ces fuites sur les développeurs. Le studio explique qu’après toutes ces années de travail, il souhaitait évidemment présenter lui-même son jeu et contrôler la manière dont le public découvrirait les premières longues séquences de gameplay. La société reconnaît également l’attente particulièrement longue entourant GTA VI. Mais elle glisse surtout une information importante sur l’état du projet : le jeu est désormais « presque » terminé. Cette précision arrive moins de trois mois avant sa commercialisation, toujours annoncée pour le 19 novembre 2026.

La grande présentation de GTA VI maintenue jeudi

Les fuites ne modifieront pas le calendrier promotionnel prévu par Rockstar. Grand Theft Auto VI: An Extended Look, la présentation approfondie du jeu annoncée début août, sera diffusée jeudi 27 août. Elle sera proposée dans un premier temps sur Netflix à 15h, heure de la côte Est américaine, soit 21h en France métropolitaine. Une exclusivité temporaire de six heures est prévue avant sa mise en ligne sur la chaîne YouTube officielle de Rockstar Games et sur le site de GTA VI. Cette présentation doit constituer le premier aperçu officiel véritablement approfondi du jeu après les deux bandes-annonces déjà dévoilées. Rockstar n’a pas encore détaillé précisément sa durée ni l’intégralité de son contenu.

La sortie reste fixée au 19 novembre 2026

Autre élément important : aucune nouvelle modification de la date de sortie n’est annoncée. Après plusieurs reports, Grand Theft Auto VI doit toujours arriver le jeudi 19 novembre 2026 sur PlayStation 5 et Xbox Series X|S. Rockstar avait initialement prévu une sortie en 2025 avant de repousser le titre au 26 mai 2026, puis au 19 novembre. Le studio affirme désormais être dans la dernière ligne droite du développement et demande aux joueurs d’éviter autant que possible les spoilers issus des fuites afin de découvrir eux-mêmes le jeu lors de sa sortie.

Voici le communiqué intégral de Rockstar Games :

« Chers tous,

Nous savons que vous êtes nombreux à attendre de nos nouvelles concernant les événements de la semaine dernière. Dire que la fuite de ces vidéos de gameplay de Grand Theft Auto VI a été déchirante pour notre équipe serait un euphémisme, et ce n’est évidemment pas ainsi que nous avions prévu de vous présenter le jeu après tout ce temps. Nous sommes vraiment désolés que tout cela ait pris autant de temps, qu’il s’agisse de finaliser le jeu (nous y sommes presque !), de partager davantage de détails et des séquences de gameplay officielles, ou encore de fournir à la communauté toutes les informations que vous souhaitez connaître.

Nous avons hâte que tout le monde puisse découvrir demain cette présentation approfondie. Sa préparation a pris plus de temps que prévu, mais comme pour tout ce que nous faisons, nous savons que nous devons dépasser vos attentes, et nous sommes déterminés à vous offrir un résultat à la hauteur de vos espérances et de ce que vous méritez. Même s’il est regrettable que l’expérience de jeu prévue puisse désormais être affectée par certains spoilers, nous espérons que tout le monde patientera encore un peu pour découvrir le jeu par soi-même le 19 novembre.

Nous tenons à remercier tous les membres de la communauté qui nous ont envoyé des messages de soutien cette semaine : vos paroles ont compté plus que vous ne pouvez l’imaginer pour notre équipe. En fin de compte, nous créons ce jeu pour vous, et sans vous, nous n’aurions pas le privilège de créer des jeux.

Nous avons hâte de vous en dire plus très bientôt.

Cordialement,

Rockstar Games »

GTA VI entre dans sa dernière ligne droite

Malgré l’ampleur des fuites, Rockstar Games ne bouleverse donc pas son programme. La présentation du 27 août est maintenue, le studio assure être proche d’avoir terminé le jeu et la date du 19 novembre reste inchangée. Après des années d’attente et plusieurs reports, GTA VI doit ramener les joueurs à Vice City, au sein de l’État fictif de Leonida, avec Jason et Lucia comme personnages principaux. La présentation de jeudi doit désormais permettre à Rockstar de montrer officiellement et en détail le jeu qu’il prépare pour sa sortie dans moins de trois mois.