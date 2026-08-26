Rapprochement France-Arabie saoudite: Nathalie Goulet veut créer un Club de la presse franco-saoudien

Le rapprochement entre la France et l’Arabie saoudite se renforce, avec la proposition de la sénatrice Nathalie Goulet de créer un Club de la presse franco-saoudien. Ce club vise à faciliter les échanges entre journalistes des deux pays et à approfondir leur compréhension mutuelle à travers les médias, en parallèle des discussions politiques et économiques en cours.

Le rapprochement entre la France et l’Arabie saoudite se poursuit et pourrait désormais s’étendre davantage au monde des médias. La sénatrice Nathalie Goulet a proposé la création d’un Club de la presse franco-saoudien, destiné à renforcer les échanges entre journalistes et professionnels des médias des deux pays. Cette proposition a été formulée à l’issue de discussions au Sénat consacrées à l’évolution des relations entre Paris et Riyad. Des relations qui dépassent aujourd’hui le cadre diplomatique traditionnel et concernent aussi les grands dossiers du Moyen-Orient, les investissements, l’économie, la culture et les médias.

Nathalie Goulet propose un Club de la presse franco-saoudien

C’est l’une des propositions concrètes issues de ces échanges. Nathalie Goulet souhaite la création d’un Club de la presse franco-saoudien afin d’approfondir les relations entre les professionnels français et saoudiens de l’information. L’objectif serait de favoriser les rencontres et les échanges entre journalistes des deux pays, dans une période où les relations entre la France et l’Arabie saoudite connaissent une évolution importante. Les discussions ont également mis en avant un enjeu plus large : permettre une meilleure compréhension à l’international des changements rapides qui touchent actuellement le monde arabe, plutôt que de continuer à les regarder à travers des perceptions jugées dépassées de la région.

Iran, Palestine, Syrie, Liban et Yémen : Paris et Riyad renforcent leur dialogue

Cette dimension médiatique accompagne un rapprochement beaucoup plus large entre la France et l’Arabie saoudite. Les discussions au Sénat ont notamment porté sur la coordination politique concernant plusieurs dossiers régionaux : l’Iran, la Palestine, la Syrie, le Liban et le Yémen. Pour Abbas, ces échanges témoignent de l’ampleur de l’évolution des relations franco-saoudiennes ces dernières années. La coordination politique s’accompagne désormais d’engagements économiques importants et d’une volonté plus générale de faire évoluer la perception du Royaume à l’étranger.

Une relation franco-saoudienne qui dépasse désormais la diplomatie

Paris et Riyad développent ainsi une relation qui ne se limite plus aux échanges diplomatiques bilatéraux. Sécurité régionale, investissements, économie, culture et médias constituent désormais autant de domaines dans lesquels les deux pays cherchent à approfondir leurs relations, parallèlement aux transformations engagées en Arabie saoudite. La réunion organisée au Sénat s’est ainsi achevée par un appel à poursuivre les échanges franco-saoudiens dans les domaines politique, économique et médiatique.

Nathalie Goulet veut créer une nouvelle passerelle entre les deux pays

Dans cette dynamique, la proposition de Nathalie Goulet apporte une dimension concrète au volet médiatique du rapprochement. La création d’un Club de la presse franco-saoudien permettrait d’installer un cadre spécifique pour les rencontres entre journalistes et professionnels des médias français et saoudiens, et d’inscrire ces échanges dans la durée. Après le renforcement du dialogue politique et des relations économiques, Nathalie Goulet souhaite ainsi faire des médias un nouvel espace de coopération entre la France et l’Arabie saoudite.