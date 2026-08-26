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Surprise sur Europe 1 : Cauet arrive dès jeudi avec une émission quotidienne de 15h à 16h

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Surprise sur Europe 1 : Cauet arrive dès jeudi avec une émission quotidienne de 15h à 16h
Surprise sur Europe 1 : Cauet arrive dès jeudi avec une émission quotidienne de 15h à 16h

Sébastien Cauet ajoute une nouvelle émission à son emploi du temps. L’animateur annonce son arrivée sur Europe 1 dès ce jeudi 27 août, où il prendra les commandes d’un rendez-vous quotidien diffusé entre 15h et 16h. Une arrivée surprise puisque Cauet est déjà présent sur Europe 2. Il cumulera donc désormais ses émissions sur les deux antennes du groupe.

Cauet à l’antenne tous les jours entre 15h et 16h

Le changement est immédiat. À partir du jeudi 27 août, Cauet occupera la tranche de 15h à 16h sur Europe 1, avec une émission quotidienne. L’animateur étend ainsi sa présence radiophonique sans abandonner Europe 2. Il continuera parallèlement les émissions qu’il anime sur la station musicale. Cette nouvelle tranche lui permet donc d’être présent simultanément dans les grilles des deux radios, avec deux formats et deux antennes différentes.

Europe 1 mise sur une figure historique de la radio

Cette arrivée marque une nouvelle étape dans le parcours de Sébastien Cauet, dont la carrière est étroitement liée à la radio depuis plus de trois décennies. L’animateur a travaillé au cours de sa carrière pour de nombreuses stations, parmi lesquelles Fun Radio, Skyrock, NRJ et Europe 2. Il s’est notamment imposé grâce à des émissions de divertissement reposant sur l’humour, les interventions des auditeurs et une forte interaction avec son équipe. Son arrivée sur Europe 1 lui permet désormais d’investir une antenne généraliste, tout en conservant sa présence sur une radio musicale.

Un nouveau rendez-vous dès ce jeudi

Les auditeurs n’auront donc pas longtemps à attendre. La première émission de Cauet sur Europe 1 est programmée dès jeudi 27 août, entre 15h et 16h. L’annonce arrive à quelques jours de la rentrée radiophonique et apporte une nouveauté importante à la grille de la station. Pour Cauet, cette rentrée 2026 se fera ainsi sur deux fronts : Europe 1 pour ce nouveau rendez-vous quotidien et Europe 2 pour ses autres émissions.

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Jérôme Goulon

Jérôme Goulon

Entré à la rédaction d’Entrevue en 1999 en tant que stagiaire avant d'en devenir le rédacteur en chef en 2014, Jérôme Goulon a dirigé le service reportages et réalisé de grosses enquêtes en caméra cachée et d’infiltration. Passionné de médias, d’actualité et de sport ( il était en charge du football le week-end sur le site d'Europe 1 de 1999 à 2001 ), il a publié de nombreuses interviews exclusives. En parallèle, il apparaît régulièrement depuis 2007 à la télévision sur différentes chaînes ( TF1, France 3, M6, C8, NRJ 12, RMC Story ), notamment sur les plateaux de Jean-Marc Morandini et Cyril Hanouna. Il a également été chroniqueur pour Non Stop people (groupe Canal+) et sur Radio J. 

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