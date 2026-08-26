Violences faites aux femmes et aux enfants : Aurore Bergé promet une hausse des moyens en 2027

Aurore Bergé, ministre chargée de l’Égalité, annonce une augmentation des crédits pour la lutte contre les violences faites aux femmes et aux enfants en 2027, et ce, malgré la préparation du projet de loi de finances. Elle souligne le renforcement du 3919 et le déploiement de campagnes de sensibilisation sur les autoroutes et dans d'autres lieux publics.

À l’approche de la présentation du projet de loi de finances pour 2027, prévue le 30 septembre, Aurore Bergé assure qu’il n’y aura pas de baisse généralisée des crédits consacrés à la lutte contre les violences faites aux femmes et aux enfants. Invitée mercredi sur Franceinfo, la ministre chargée de l’Égalité entre les femmes et les hommes a affirmé que les moyens de son ministère, qui ont triplé depuis 2017, continueraient d’augmenter l’an prochain.

Cette déclaration intervient au lendemain du lancement d’une campagne nationale contre les violences sexistes et sexuelles sur les aires d’autoroute. Déployé en partenariat avec Vinci et Sanef, le dispositif prévoit des affiches dans les sanitaires femmes de 270 aires de service et 182 aires de repos, ainsi que la diffusion d’un message sur la fréquence autoroutière 107.7. Le gouvernement entend ainsi toucher un large public au moment du retour des vacances, période que la ministre considère comme particulièrement importante pour sensibiliser les victimes et faciliter leur orientation vers les dispositifs d’accompagnement.

Le 3919 et la formation des agents renforcés

Aurore Bergé a également défendu le renforcement des moyens consacrés au 3919, numéro d’écoute destiné aux femmes victimes de violences mais aussi aux témoins. Selon la ministre, le dispositif est désormais accessible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, avec une plateforme en ligne destinée aux personnes sourdes et malentendantes. Elle assure que les moyens consacrés à ce service «ne cessent d’augmenter» et souhaite encore développer les possibilités d’accompagnement.

Le gouvernement prévoit par ailleurs d’étendre les campagnes de sensibilisation à d’autres lieux de passage, notamment les gares et les aéroports. D’ici à la fin de 2026, plus de 11 000 agents d’accueil travaillant sur les aires d’autoroute doivent également bénéficier d’une formation afin de mieux repérer, orienter et prendre en charge les personnes susceptibles d’être victimes de violences. La ministre affirme ainsi vouloir renforcer les dispositifs existants tout en excluant un «coup de rabot généralisé» sur les crédits consacrés à cette politique en 2027.