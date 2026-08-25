POLITIQUE

Gabriel Attal veut un ministre de l’éducation impossible à remplacer pendant cinq ans

Par

2 minutes de lecture

Gabriel Attal veut un ministre de l’éducation impossible à remplacer pendant cinq ans
Gabriel Attal veut un ministre de l’éducation impossible à remplacer pendant cinq ans

À quelques jours de la rentrée scolaire, Gabriel Attal place l’éducation au cœur de son projet pour l’élection présidentielle de 2027. Le candidat de Renaissance défend l’adoption d’une loi de programmation destinée à fixer les moyens, les priorités et les objectifs de l’école sur plusieurs années.

L’ancien premier ministre souhaite également qu’un même ministre de l’Éducation nationale reste en fonction pendant toute la durée du quinquennat. Cette stabilité permettrait, selon lui, de mettre fin aux changements réguliers de politique et d’assurer l’application effective des réformes annoncées.

Le retour controversé du certificat d’études

Gabriel Attal propose de rétablir le certificat d’études, ancien diplôme qui sanctionnait les connaissances acquises à la fin de l’école primaire. Son retour marquerait une volonté de renforcer l’évaluation des savoirs fondamentaux, mais ses modalités précises et ses conséquences sur le parcours des élèves devront encore être détaillées.

Le candidat de Renaissance veut aussi agir contre les établissements concentrant les difficultés sociales et scolaires. Il évoque la fermeture de certains « collèges ghettos », une expression particulièrement forte qui pose immédiatement la question de la répartition des élèves, de la carte scolaire et de l’accompagnement des familles concernées.

Des augmentations salariales promises aux personnels

Gabriel Attal défend parallèlement de nouvelles revalorisations pour les personnels de l’Éducation nationale. Cette promesse vise à répondre à la crise d’attractivité du métier d’enseignant, marquée par des difficultés de recrutement, des démissions et un sentiment de déclassement salarial régulièrement exprimé par la profession.

En proposant une programmation sur cinq ans, Gabriel Attal cherche à transformer l’éducation en chantier présidentiel de long terme. Son projet devra toutefois être chiffré et préciser les moyens nécessaires aux augmentations salariales, à la réorganisation des collèges et au retour du certificat d’études. La stabilité ministérielle ne suffira pas, à elle seule, à garantir la réussite des réformes.

Partager cet article

Votre actualité, selon vos intérêts

Choisissez les rubriques et la langue de votre newsletter. Vous pourrez modifier vos préférences à tout moment.

Communauté

Commentaires

Écrire un commentaire

Soyez le premier à commenter cet article.

Réagir à cet article

Les commentaires sont modérés. Les messages promotionnels, les envois automatiques et les liens abusifs sont bloqués.

Votre premier commentaire, ou tout message contenant un lien, peut être placé en attente de validation.

À lire aussi

Application Entrevue

L’info partout avec vous

Retrouvez l’actualité, les alertes et vos rubriques préférées dans une expérience pensée pour le mobile.

Télécharger l’application Entrevue dans l’App Store Télécharger l’application Entrevue sur Google Play
Écran Alertes de l’application Entrevue : les dernières alertes info
Écran de personnalisation des rubriques de l’application Entrevue
Écran Actu de l’application Entrevue : le récit à la une