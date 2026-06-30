Présidentielle 2027 : Gabriel Attal dévoile sa stratégie et durcit son discours sur l’immigration, la sécurité et l’économie

Invité ce mardi du Grand Entretien de LCI présenté par Darius Rochebin, Gabriel Attal a franchi une nouvelle étape dans sa campagne présidentielle. Face aux journalistes Alain Bauer, Ruth Elkrief et Éric Brunet, puis lors de débats avec Manuel Bompard (LFI) et Sébastien Chenu (RN), l’ancien Premier ministre a détaillé les grandes lignes de son projet pour 2027, tout en cherchant à se distinguer à la fois de ses adversaires et du bilan du macronisme.

Au fil de près de trois heures d’échanges, plusieurs orientations fortes se sont dégagées, dessinant les contours d’une candidature qui assume un positionnement à la fois libéral sur le plan économique et beaucoup plus ferme sur les questions régaliennes.

Un projet de dépassement du clivage gauche-droite

Gabriel Attal a revendiqué un positionnement singulier, refusant de s’inscrire dans un simple rassemblement de la droite et du centre. Selon lui, une telle coalition ne suffirait pas à remporter l’élection présidentielle.

L’ancien chef du gouvernement assume son parcours politique, rappelant être issu de la gauche tout en défendant aujourd’hui un projet qu’il qualifie de libéral sur le plan économique et progressiste sur les libertés individuelles. Son ambition est de réunir des personnalités venant aussi bien de la gauche que de la droite autour d’un projet commun. Cette stratégie constitue également une réponse indirecte à Édouard Philippe, avec lequel il partage le même espace politique mais dont il entend se différencier en mettant davantage l’accent sur le renouvellement des visages et des idées.

Une ligne beaucoup plus dure sur l’immigration et la sécurité

L’un des principaux enseignements de cette intervention réside dans le durcissement assumé de Gabriel Attal sur les questions d’immigration.

Il propose désormais que des quotas migratoires soient votés tous les deux ans par le Parlement et affirme vouloir privilégier l’immigration de travail plutôt que le regroupement familial ou certaines formes d’immigration étudiante. Son objectif affiché est « d’accueillir moins pour accueillir mieux ».

En revanche, il rejette les projets européens de centres de rétention hors de l’Union européenne, qu’il compare à des « camps », estimant que les expériences britannique au Rwanda ou italienne en Albanie n’ont pas démontré leur efficacité.

Sur la sécurité, Gabriel Attal poursuit également son évolution. Revenant sur le meurtre du jeune Louis à Narbonne, il dénonce une violence toujours plus précoce chez les mineurs et plaide de nouveau pour une réforme de la justice des mineurs, avec notamment la création d’une comparution immédiate adaptée et une remise en cause de certaines limitations constitutionnelles.

Réforme des retraites, baisse des dépenses et capitalisation

Sur le plan économique, Gabriel Attal défend une politique de maîtrise de la dépense publique afin de réduire une dette qui dépasse désormais 3.500 milliards d’euros. Il estime que tous les Français devront contribuer à l’effort budgétaire et juge indispensable de réformer en profondeur le modèle social français.

Sa proposition la plus marquante concerne les retraites. L’ancien Premier ministre souhaite supprimer l’âge légal de départ pour ne conserver qu’une durée de cotisation, tout en développant un véritable pilier de capitalisation venant compléter le système actuel. Il continue également de défendre une politique de baisse des impôts afin de soutenir la compétitivité et la croissance économique, en opposition aux propositions fiscales de la gauche.

Une vision stratégique de la puissance française

Sur les questions internationales, Gabriel Attal affiche une ligne pro-européenne assumée. Face aux tensions commerciales avec les États-Unis, il appelle l’Union européenne à adopter une attitude plus ferme face à Donald Trump lorsque les intérêts européens sont menacés, tout en refusant des mesures qu’il juge excessives comme la fermeture de l’espace aérien aux avions américains.

Concernant la guerre en Ukraine, il réaffirme un soutien sans ambiguïté à Kiev et estime que la paix ne pourra être obtenue qu’en permettant aux Ukrainiens de résister à l’agression russe. L’ancien Premier ministre insiste également sur la nécessité de renforcer les capacités militaires européennes et considère désormais que le principal défi géopolitique mondial vient de la Chine, dont il redoute les conséquences économiques pour l’industrie européenne.

Adapter la France aux nouveaux défis

La canicule exceptionnelle qui frappe la France a également occupé une place importante dans l’entretien. Gabriel Attal estime que le pays n’est plus adapté aux épisodes climatiques extrêmes et appelle à simplifier les règles afin de faciliter l’installation de climatiseurs dans les logements, considérant désormais le rafraîchissement des habitations comme un besoin essentiel.

En conclusion de l’émission, il a résumé son projet autour de quatre grandes priorités : l’école, les salaires, la maîtrise des frontières et le développement de l’intelligence artificielle, qu’il présente comme un enjeu majeur de souveraineté et de prospérité pour les prochaines décennies.

Une candidature qui cherche à occuper le centre tout en durcissant son discours

Cette intervention confirme l’évolution stratégique de Gabriel Attal depuis sa déclaration de candidature. S’il conserve un positionnement clairement pro-européen et libéral sur les questions économiques, il adopte un ton nettement plus ferme sur l’immigration, la sécurité et l’autorité de l’État, dans l’objectif de convaincre un électorat préoccupé par les enjeux régaliens sans renoncer à son image de candidat du progrès.

À moins d’un an de l’élection présidentielle, Gabriel Attal tente ainsi d’incarner une alternative face au duel qu’il juge annoncé entre le Rassemblement national et La France insoumise, tout en préparant un futur rassemblement des forces du bloc central autour d’un projet qu’il veut à la fois réformateur, européen et résolument tourné vers l’avenir.