Frappes pakistanaises en Afghanistan : l’ONU fait état d’au moins 28 civils tués, les tensions s’aggravent

Au moins 28 civils ont été tués et 49 autres blessés lors de frappes aériennes menées par le Pakistan près de la frontière afghane, selon la Mission d’assistance des Nations unies en Afghanistan (MANUA). Ce nouveau bilan alimente les inquiétudes quant à une possible escalade entre Islamabad et les autorités talibanes afghanes.

Les forces de sécurité pakistanaises affirment avoir ciblé des groupes armés opérant depuis le territoire afghan. Selon Islamabad, les opérations aériennes et terrestres ont permis de tuer au moins 29 militants, dont 25 lors de frappes menées dans les provinces afghanes de Paktia, Paktika et Kunar. Les autorités pakistanaises indiquent également avoir détruit d’importantes quantités d’armes et de munitions.

De leur côté, les talibans afghans contestent cette version des faits et affirment que les bombardements ont principalement touché des civils. Le porte-parole du gouvernement afghan, Hamdullah Fitrat, a déclaré que les frappes avaient fait au moins 38 morts et 163 blessés, parmi lesquels figureraient des femmes et des enfants.

La MANUA a précisé que le nombre de victimes pourrait encore augmenter, plusieurs blessés étant toujours pris en charge dans les hôpitaux. L’organisation poursuit l’évaluation de la situation sur le terrain afin d’établir un bilan plus précis.

Ces frappes constituent la deuxième opération aérienne menée par le Pakistan contre des cibles situées en Afghanistan et présentées comme des positions de militants. Elles interviennent après plusieurs mois de tensions entre les deux pays, qui avaient déjà connu en février leurs affrontements les plus violents depuis des années.

Le Pakistan accuse régulièrement les autorités talibanes afghanes d’abriter des membres du Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP), qu’il tient responsables de nombreuses attaques sur son territoire. Kaboul rejette ces accusations, affirmant que l’insurrection menée par le TTP relève exclusivement des affaires intérieures du Pakistan. Cette nouvelle flambée de violence fait craindre une dégradation supplémentaire des relations entre les deux voisins.