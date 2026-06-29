Énorme explosion à Monaco : au moins trois blessés, un suspect en fuite

Une importante explosion s’est produite ce lundi vers 21h, rue Révérend-Père-Louis-Frolla, à Monaco. Selon les premiers éléments communiqués, un individu a été aperçu sur des caméras de vidéosurveillance en train de déposer un sac à dos avant de quitter les lieux. Peu après, plusieurs personnes sont entrées dans la zone. L’explosion s’est alors produite.

D’après des témoins que nous avons interrogés, l’explosion a été assourdissante.

Un homme recherché en fuite vers Beausoleil

Le suspect aurait pris la fuite à pied après les faits. Il se serait dirigé vers Beausoleil.Les recherches sont en cours pour l’identifier et le retrouver. Les autorités compétentes ont été alertées et mobilisées sur place.

Trois blessés, dont deux graves

La présence de victimes a d’abord été considérée comme probable. Le gouvernement a ensuite annoncé, vers 22h, un bilan de trois blessés. Parmi eux, deux personnes sont grièvement blessées.

Pompiers et renforts sur place

D’importants moyens de secours ont été engagés dans le secteur. Cinq véhicules et quatorze sapeurs-pompiers des Alpes-Maritimes ont été appelés en renfort. Les effectifs sont arrivés sur place vers 22h15.Le périmètre concerné reste sous surveillance, alors que les opérations de secours et de sécurisation se poursuivent.