Explosion à Monaco : la principale suspecte identifiée, une Ukrainienne de 39 ans activement recherchée

La principale suspecte de l’explosion survenue à Monaco a été identifiée. Il s’agit d’Anastasiia Berezovska, une ressortissante ukrainienne de 39 ans, désormais recherchée dans le cadre d’une enquête pour tentative d’assassinat. Une notice rouge Interpol a été émise afin de permettre sa localisation et son arrestation provisoire.

Une attaque ciblée à l’explosif

L’explosion s’est produite lundi soir à l’entrée d’un immeuble résidentiel de Monaco. L’engin explosif aurait été placé à proximité du bâtiment avant d’être déclenché à distance au moment où les victimes arrivaient sur les lieux. Les enquêteurs privilégient la piste d’une attaque ciblée, et non d’une explosion accidentelle.

Trois personnes blessées

L’attaque a blessé trois personnes appartenant à une même famille. Plusieurs médias identifient parmi les victimes l’homme d’affaires Vadym Yermolaiev, sa compagne et son fils. L’une des victimes se trouvait toujours dans un état critique après l’explosion. Deux autres personnes ont également été légèrement touchées ou prises en charge comme victimes collatérales.

Une suspecte d’abord prise pour un homme

Les premières images de vidéosurveillance avaient orienté les recherches vers une personne présentée comme un homme, corpulente, vêtue d’un haut sombre, d’un short clair et d’un bob noir. L’analyse d’autres images et le témoignage d’un témoin ont ensuite permis d’établir que la suspecte serait en réalité une femme déguisée en homme.

Des repérages avant l’explosion

Les enquêteurs estiment que la suspecte a effectué plusieurs reconnaissances autour du bâtiment dans les jours précédant l’attaque. Elle aurait observé les lieux, préparé son itinéraire, puis attendu le moment où les victimes revenaient sur place pour déclencher l’explosion.

Une fuite jusqu’en Allemagne

Après l’explosion, la suspecte aurait quitté Monaco à pied en direction de la France. Les enquêteurs ont ensuite retracé l’utilisation d’un véhicule de location immatriculé en Allemagne, qui aurait permis de reconstituer une partie de sa fuite à travers plusieurs pays européens. Des perquisitions ont été menées en Allemagne dans un appartement loué et dans un véhicule liés à une Ukrainienne de 39 ans. Des éléments ont été saisis pour être transmis aux autorités monégasques.

Des complices recherchés

L’enquête ne vise pas uniquement Anastasiia Berezovska. Les autorités cherchent à déterminer si elle a été aidée, si elle a agi sur ordre, ou si un commanditaire se trouve derrière l’opération. Deux hommes interpellés à Monaco ont été remis en liberté, faute d’éléments suffisants établissant leur implication directe à ce stade.

Le mobile reste inconnu

Le mobile de l’attaque n’a pas été officiellement établi. Les qualifications retenues contre la suspecte incluent la tentative de meurtre, le dépôt d’un engin explosif dans un lieu public avec intention criminelle et l’association de malfaiteurs. La suspecte reste en fuite.