Eure : quatre personnes condamnées après des vols visant deux associations caritatives

Quatre personnes sont condamnées après avoir commis des vols au Secours populaire et aux Restos du Cœur à Bernay. Ils avaient dérobé de la nourriture et des produits d'hygiène, mais ont été identifiés grâce à des images de vidéoprotection. Le tribunal les sanctionne avec des peines d'emprisonnement et des indemnisations.

Quatre personnes ont été interpellées après une tentative de vol dans les locaux du Secours populaire et un cambriolage commis aux Restos du Cœur à Bernay, dans l’Eure. Les faits se sont déroulés dans la nuit du 7 au 8 août. Après avoir tenté de pénétrer dans la première association, les suspects auraient brisé une vitre pour entrer dans les locaux de la seconde.

Une importante quantité de nourriture et de produits d’hygiène destinés aux personnes en situation de précarité a été emportée. Le butin comprenait notamment du poulet, du surimi, des terrines et des confiseries. La brigade de gendarmerie de Bernay a exploité les images de vidéoprotection et retracé plusieurs déplacements entre les locaux cambriolés et le domicile des suspects, certains ayant été effectués avec une trottinette.

La quasi-totalité des produits retrouvée

Selon la gendarmerie, les auteurs présumés avaient coupé l’alimentation électrique d’une caméra installée près de leur résidence, pensant empêcher l’exploitation des enregistrements. Cette précaution n’a pas suffi à dissimuler leurs déplacements. Une perquisition menée à leur domicile a permis de retrouver la trottinette et la quasi-totalité des marchandises dérobées.

Les produits non périssables ont été rendus aux associations, mais une partie des denrées réfrigérées ou congelées a dû être détruite en raison de mauvaises conditions de conservation. Déjà connus de la justice, les quatre suspects ont reconnu leur implication pendant leur garde à vue. Jugés en comparution immédiate par le tribunal correctionnel d’Évreux, ils ont été condamnés à des peines d’emprisonnement et devront indemniser les deux associations pour les préjudices subis.