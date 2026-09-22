Fleury-Mérogis : quatre ans ferme pour un surveillant qui détournait des cigarettes

Un surveillant de la prison de Fleury-Mérogis est condamné à cinq ans de prison, dont un avec sursis, pour un trafic de cigarettes évalué à plus de 300 000 euros. Son épouse reçoit une peine de dix-huit mois avec sursis, tandis que sa sœur est relaxée des charges retenues contre elle.

Un surveillant de la prison de Fleury-Mérogis a été condamné ce mardi 22 septembre par le tribunal correctionnel d’Évry à cinq ans d’emprisonnement, dont un avec sursis, pour avoir détourné des cigarettes revendues à l’extérieur de l’établissement. Selon le tribunal, ce trafic, organisé entre janvier 2021 et novembre 2025, a causé un préjudice de plus de 300 000 euros à l’administration pénitentiaire.

David D., 50 ans, travaillait au magasin central du centre pénitentiaire de l’Essonne. Lors de son procès, fin juin, il avait reconnu avoir soustrait des cartouches destinées aux détenues pour les écouler par l’intermédiaire d’un revendeur, déjà condamné. Le surveillant avait admis avoir retiré plus de 200 000 euros de cette activité. Il comparaissait pour détournement de biens et blanchiment, aux côtés de son épouse et de sa sœur, directrice des affaires financières de la prison et supérieure hiérarchique du prévenu.

Une peine supérieure aux réquisitions du parquet

Le parquet avait demandé trois ans de prison ferme. Le tribunal a prononcé une peine plus lourde, assortie d’un mandat de dépôt, d’une amende de 20 000 euros et d’une interdiction de travailler dans la fonction publique pendant quatre ans. Dans son délibéré, la présidente a estimé que le surveillant s’était cru « intouchable du fait des fonctions de sa sœur » et avait minimisé sa responsabilité à l’audience. Elle lui a également reproché d’avoir porté atteinte à la confiance envers l’administration pénitentiaire.

Sa sœur, poursuivie pour négligence et recel de détournement, a été relaxée, alors que le parquet avait requis un an de prison avec sursis à son encontre. Son épouse, Sandrine D., a été condamnée à dix-huit mois avec sursis pour avoir bénéficié en connaissance de cause de l’argent issu du trafic. L’avocate du surveillant, Hélène Jouny-Foucher, a indiqué à l’AFP que son client allait « probablement interjeter appel à titre conservatoire », sans commenter davantage le jugement.