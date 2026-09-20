Collision entre une moto et un véhicule de police à Saint-Pierre-des-Corps

Un jeune motard est grièvement blessé dans une collision avec un véhicule de police à Saint-Pierre-des-Corps, sur un parking de centre commercial. Des violences éclatent après l'accident, incluant des voitures incendiées et des tirs de mortier. Les autorités appellent au calme alors que les tensions demeurent.

Un jeune motard a été grièvement blessé samedi 19 septembre en début de soirée lors d’une collision avec un véhicule de la police nationale. L’accident s’est produit sur le parking du centre commercial de la Rabaterie à Saint-Pierre-des-Corps. La préfecture et le maire de la commune ont confirmé les faits dans la soirée.

Le conducteur de la moto a été transporté à l’hôpital. Son pronostic vital n’est pas engagé. Les circonstances exactes de la collision restent à déterminer.

Des violences après l’accident

Des violences ont éclaté peu après l’accident. Plusieurs voitures ont été incendiées sur place. Des tirs de mortier ont aussi été recensés aux abords du centre commercial. Les forces de l’ordre ont été déployées pour sécuriser le secteur.

La mairie de Saint-Pierre-des-Corps a lancé un appel au calme dans la soirée. Les autorités locales tentent d’apaiser les tensions dans le quartier de la Rabaterie, où la situation restait tendue dans la nuit de samedi à dimanche.