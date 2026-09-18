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Montbéliard : une trentaine de personnes dégradent le tribunal et interrompent une audience

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Montbéliard : une trentaine de personnes dégradent le tribunal et interrompent une audience
Montbéliard : une trentaine de personnes dégradent le tribunal et interrompent une audience

Une trentaine de personnes ont fait irruption jeudi après-midi au tribunal judiciaire de Montbéliard (Doubs), perturbant une audience de comparution immédiate. Le groupe, arrivé vers 14 heures, a dégradé plusieurs espaces de l’enceinte judiciaire et proféré des insultes et des menaces à l’encontre de magistrats.

L’irruption est survenue alors qu’un homme de 18 ans était jugé pour trafic de stupéfiants. Ses proches ou soutiens seraient entrés dans le tribunal dans le but de lui apporter leur soutien. Des inscriptions injurieuses visant notamment le procureur de la République ont été découvertes sur les murs. Face aux tensions, l’audience a été interrompue puis renvoyée.

Un jeune homme interpellé après les dégradations

Plusieurs dizaines de policiers ont été mobilisés pour rétablir le calme dans le tribunal. Un homme de 19 ans a été interpellé et placé en garde à vue dans le cadre des investigations sur les incidents. Les magistrats présents lors de l’audience ont notamment été la cible d’insultes et de menaces.

Le prévenu de 18 ans avait été arrêté mercredi sur un point de deal à Valentigney, avec 80 grammes d’héroïne et 30 grammes de cocaïne. Il avait demandé un délai afin de préparer sa défense, avant que le groupe ne fasse irruption dans le tribunal. Placé en détention provisoire, il doit finalement être jugé en novembre.

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