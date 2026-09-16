Charente : un éducateur de handball condamné à deux ans de prison avec sursis pour atteinte sexuelle sur une joueuse de 15 ans

Un éducateur de handball a été condamné à deux ans de prison avec sursis pour atteinte sexuelle sur une joueuse de 15 ans. La relation, entretenue entre février 2024 et mai 2025, a été révélée par la mère de la victime. Le prévenu, radié de la Fédération française de handball, se voit interdit de contact avec des mineurs.

Un éducateur de handball de 28 ans a été condamné lundi 14 septembre à deux ans de prison avec sursis probatoire par le tribunal correctionnel d’Angoulême. Il a été reconnu coupable d’atteinte sexuelle sur une joueuse de son club, âgée de 15 ans, avec laquelle il entretenait une relation entre février 2024 et mai 2025.

La peine est assortie d’une interdiction définitive d’exercer une activité auprès de mineurs et d’une inscription au fichier judiciaire automatisé des auteurs d’infractions sexuelles. Un an d’emprisonnement pourra être exécuté en cas de non-respect des obligations du sursis. L’éducateur avait également été radié de la Fédération française de handball.

Une relation révélée par la mère de l’adolescente

Le dossier avait été porté à la connaissance des autorités après que la mère de la jeune fille a découvert des échanges dans son téléphone. Lors de son audition, l’adolescente avait indiqué ne pas avoir refusé la relation. Le procureur David Arnault a néanmoins évoqué une situation d’« emprise » et l’exploitation de la « vulnérabilité psychologique » de la victime, en s’appuyant notamment sur une expertise psychiatrique.

Le prévenu, qui n’avait jamais été condamné auparavant, a reconnu les faits à l’audience. Il avait toutefois déjà été renvoyé d’un collège pour des propos à caractère sexuel. Son avocate, Camille Carvalho, a contesté la notion d’emprise et évoqué l’« immaturité affective » de son client, qu’elle a décrit comme souffrant d’un état dépressif.