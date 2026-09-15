Entrevue Police-Justice

Carcassonne : un SDF projeté violemment au sol par un policier est mort treize jours plus tard, une enquête ouverte

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Carcassonne : un SDF projeté violemment au sol par un policier est mort treize jours plus tard, une enquête ouverte
Carcassonne : un SDF projeté violemment au sol par un policier est mort treize jours plus tard, une enquête ouverte

Une nouvelle vidéo impliquant les forces de l’ordre provoque une vive émotion à Carcassonne. Les images, tournées le 21 juin dernier, montrent un policier national projetant brutalement au sol Youssef, un homme sans domicile fixe âgé de 29 ans. Sa tête heurte le sol. Le jeune homme est décédé treize jours plus tard, sans qu’un lien entre cette intervention et sa mort soit établi à ce stade.

Une intervention filmée le soir de la Fête de la musique

La scène se déroule vers 19h30, alors qu’un petit groupe organise un apéritif au pied d’un immeuble avec une enceinte. Appelé par des riverains, un fonctionnaire de la police nationale intervient. Sur la vidéo diffusée sur les réseaux sociaux, il saisit Youssef par derrière avant de le projeter au sol. Le jeune homme se tient ensuite le crâne pendant plusieurs minutes.

Parmi les policiers municipaux présents apparaît également le brigadier-chef César R., déjà au cœur d’une autre polémique après la diffusion récente d’images montrant des policiers municipaux tenir des propos racistes, sexistes, homophobes et complotistes. Une source policière citée par France Inter évoque une coïncidence, les interventions conjointes entre police nationale et municipale n’étant pas inhabituelles.

Une enquête pour « violences volontaires »

Youssef est mort treize jours après les faits. Selon France Inter, l’autopsie privilégie toutefois à ce stade une cause toxique, compte tenu notamment de ses antécédents de toxicomanie. Rien ne permet donc actuellement d’affirmer que sa mort est la conséquence de sa chute lors de l’intervention policière.

La famille de Youssef juge néanmoins le geste disproportionné et a déposé plainte. Le parquet de Carcassonne a annoncé lundi l’ouverture d’une enquête pour « violences volontaires par personne dépositaire de l’autorité publique ». La diffusion de ces nouvelles images intervient quelques jours seulement après le scandale touchant la police municipale de Carcassonne et place une nouvelle fois les pratiques des forces de l’ordre locales sous les projecteurs.

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Radouan Kourak

Radouan Kourak

Journaliste et entrepreneur, Radouan Kourak est passionné d’histoire et de politique. Il se distingue par son goût pour l’analyse, le débat et la confrontation d’idées. Repéré par Cyril Hanouna, il est un habitué des plateaux de télévision. Il mène en parallèle plusieurs projets entrepreneuriaux dans les médias, les affaires publiques et l’immobilier, avec une approche orientée résultats et développement.

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