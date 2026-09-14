Carcassonne : une enquête ouverte après l’intervention d’un policier contre un SDF décédé

Une enquête judiciaire pour « violences volontaires » a été ouverte après la diffusion d’une vidéo montrant un policier national projeter au sol un jeune homme sans domicile fixe à Carcassonne. Les faits remontent au 21 juin, lors de la Fête de la musique, tandis que la victime est décédée le 3 juillet, treize jours après l’intervention.

Le parquet de Carcassonne a saisi dimanche 13 septembre l’antenne marseillaise de l’IGPN afin de faire la lumière sur les conditions de cette intervention. La vidéo montre un fonctionnaire de police saisir le jeune homme par derrière avant de le projeter violemment au sol. Sa tête heurte le sol et il porte ensuite les mains à son crâne, avant d’être relevé par les policiers présents.

Le parquet écarte à ce stade un lien avec le décès

L’ouverture de cette enquête ne signifie toutefois pas qu’un lien a été établi entre l’intervention et la mort du jeune homme. La procureure de la République, Géraldine Labialle, indique qu’« en l’état des investigations », aucun élément ne permet actuellement de retenir une relation de causalité. Une enquête distincte sur les causes du décès et une autopsie réalisée le 9 juillet n’ont pas mis en évidence de lésion traumatique suspecte pouvant être attribuée à un tiers. Les investigations privilégient une cause toxique, au regard des antécédents de polytoxicomanie de la victime.

L’intervention policière avait été déclenchée en raison de « nuisances sonores réitérées ». Le fonctionnaire identifiable sur les images intervenait aux côtés de policiers municipaux. L’un de ces agents municipaux avait par ailleurs été mis en cause la semaine précédente après la diffusion d’un enregistrement contenant des propos jugés racistes et sexistes. L’enquête confiée à l’IGPN devra désormais déterminer si les gestes du policier national étaient justifiés et conformes aux règles encadrant l’usage de la force.

Si tu veux, je peux aussi te faire une version plus AFP, plus directe et plus courte, toujours en 4 paragraphes avec un seul intertitre.