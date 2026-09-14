La statue de Charlie Kirk vandalisée devant le siège de Turning Point USA

La statue de Charlie Kirk, inaugurée récemment à Phoenix, a été vandalisée par des projections de peinture rouge. Turning Point USA collabore avec la police pour retrouver les auteurs, après que des détails choquants ont été découverts sur la statue. L'organisation prévoit de restaurer la sculpture endommagée et de remplacer les panneaux associés.

Quelques jours seulement après son inauguration à Phoenix, en Arizona, la statue en bronze de Charlie Kirk a été aspergée de peinture rouge. L’organisation qu’il avait cofondée a annoncé travailler avec les forces de l’ordre pour identifier les auteurs.

La statue avait été dévoilée jeudi pour marquer le premier anniversaire de la mort de Charlie Kirk, militant conservateur abattu lors d’une prise de parole devant des étudiants de l’Utah Valley University. Dimanche matin, la sculpture en bronze installée devant le siège de Turning Point USA à Phoenix était recouverte de peinture rouge.

Tyler Bowyer, directeur des opérations de l’organisation, a décrit la scène sur le réseau X : le visage de Kirk barré, la mention de Jésus et de la croix rayée sur un panneau adjacent, et de la peinture rouge projetée sur le cou de la statue. Ce dernier détail a particulièrement choqué Turning Point, qui accuse les vandales d’avoir délibérément ciblé l’endroit où Kirk avait reçu la balle fatale, une scène filmée et largement diffusée à l’époque.

La police de Phoenix a confirmé avoir reçu des appels dimanche matin signalant des dégradations sur ce mémorial. L’enquête est en cours.

L’homme mis en cause dans l’assassinat de Kirk, Tyler Robinson, a plaidé non coupable de meurtre plus tôt ce mois-ci et encourt la peine de mort. Kirk, cofondateur de Turning Point et proche allié du président Donald Trump, était une figure centrale du mouvement conservateur américain.

Turning Point a annoncé que la statue serait restaurée et les panneaux remplacés, tout en précisant examiner les images de vidéosurveillance afin d’identifier les responsables et les « tenir pour responsables ».