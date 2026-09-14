Des drones russes frappent à 800 mètres de la frontière polonaise

Des drones russes ont frappé près du poste-frontière de Yahodyn en Ukraine, provoquant un incendie dans une station-service et endommageant des camions. Bien que le site de la frappe soit situé à 800 mètres de la Pologne, aucun blessé n'a été signalé. Ces attaques soulèvent des inquiétudes sur la sécurité des frontières européennes.

Dans la nuit du 13 septembre, des frappes de drones russes ont déclenché un incendie dans une station-service près du poste-frontière de Yahodyn, à l’extrême ouest de l’Ukraine. Le site se trouvait à moins d’un kilomètre de la Pologne.

Les flammes et l’épaisse fumée ont été filmées alors que les pompiers intervenaient sur place. Selon Valentyna Chernysh, porte-parole des douanes de Volyn, l’incendie a été provoqué par la chute de débris de drone sur une station-service et plusieurs camions stationnés à proximité du poste-frontière de Yahodyn. Le poste de contrôle lui-même est resté intact et aucun blessé n’a été signalé côté ukrainien.

Le trafic a été temporairement suspendu le temps de l’alerte aérienne, le personnel douanier et les voyageurs ayant été mis à l’abri. Les contrôles ont repris dès la fin de l’alerte, tandis que les équipes de secours continuaient d’intervenir. Des images montrent également des dégâts sur une route voisine.

La même nuit, d’autres frappes nocturnes ont touché la locomotive d’un train de passagers reliant Kiev à Varsovie, à environ deux kilomètres de la frontière polonaise. L’opérateur ferroviaire public Ukrzaliznytsia a précisé que les passagers et l’équipage avaient été évacués à titre préventif, sans faire de blessés.

Ces attaques ciblent l’ouest de l’Ukraine, une région jusqu’ici largement épargnée par les combats les plus intenses qui se concentrent à l’est du pays. Le poste-frontière de Yahodyn-Dorohusk constitue l’un des principaux axes d’acheminement de l’aide militaire et humanitaire depuis la Pologne et d’autres pays occidentaux.

Le ministre ukrainien des Affaires étrangères, Andrii Sybiha, a estimé que ces frappes dépassaient le cadre d’une attaque contre le seul territoire ukrainien. Il a qualifié ces actes de « terreur de Poutine [qui] frappe directement aux portes de l’UE et de l’OTAN » et appelé les pays européens à renforcer les sanctions contre Moscou.

Les autorités polonaises ont confirmé que le site de la frappe se situait à environ 800 mètres de leur frontière et qu’aucun blessé n’avait été signalé sur leur territoire. Les évaluations des dégâts se poursuivaient des deux côtés de la frontière.