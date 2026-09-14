Les lettres secrètes d’Élisabeth II sur le limogeage Whitlam portées à la scène

La bataille judiciaire de l’historienne australienne Jenny Hocking pour déclassifier la correspondance entre la reine Élisabeth II, Malcolm Fraser et le gouverneur général John Kerr va être adaptée au théâtre. La Sydney Theatre Company a annoncé la création mondiale de « The Palace Letters » pour avril 2027 à l’Opéra de Sydney.

Six ans après avoir obtenu gain de cause devant les tribunaux pour forcer la publication de documents longtemps tenus secrets, Jenny Hocking voit son combat porté sur les planches. Ces correspondances, échangées entre la reine Élisabeth II, le Premier ministre Malcolm Fraser et le gouverneur général John Kerr, concernent le renvoi du Premier ministre travailliste Gough Whitlam en 1975, l’un des épisodes les plus controversés de l’histoire politique australienne.

La pièce, intitulée « The Palace Letters », a été dévoilée lundi dans le cadre du programme 2027 de la Sydney Theatre Company. Georgie Parker incarnera l’historienne Hocking, tandis que Jonathan Biggins prêtera ses traits à Whitlam. La première mondiale est prévue en avril à l’Opéra de Sydney.

Le programme 2027 de la compagnie réserve d’autres têtes d’affiche. L’humoriste Celeste Barber y apparaîtra dans une pièce signée Amy Sedaris et David Sedaris, et Tim Minchin endossera le rôle de Scrooge. La production tirée du roman de Oscar Wilde, « The Picture of Dorian Gray », fera quant à elle son retour sur scène.