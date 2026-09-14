L'affaire Zanazzo-Fossati soulève des questions cruciales sur les conditions de résidence à Monaco. Accusés de fraudes et d'irrégularités financières, leur situation met en lumière les pratiques de contrôle des autorités sur les résidents étrangers. Un examen des procédures administratives révèle des préoccupations quant à la sécurité et à l'intégrité financière de la Principauté.

Monaco repose sur un équilibre particulièrement sensible : accueillir une population internationale fortunée tout en maintenant des exigences élevées en matière de sécurité, de stabilité et de réputation financière. Dans une Principauté dont l’attractivité repose en grande partie sur la confiance, les conditions d’installation et de maintien sur le territoire constituent donc un enjeu qui dépasse largement la simple délivrance d’un document administratif.

C’est dans ce contexte que les interrogations entourant Rebecca Zanazzo et Adriano Fossati prennent une dimension dépassant un différend entre particuliers. Les deux noms ont été associés ces derniers mois à différentes accusations, plaintes et procédures relayées publiquement. Rebecca Zanazzo a notamment été citée dans le cadre de plusieurs différends judiciaires et d’allégations portant notamment sur des faits de faux, d’usage de faux, de tentative de fraude à la justice ou encore de harcèlement psychologique. Adriano Fossati, ancien professionnel du secteur bancaire, a pour sa part été mis en cause dans des publications évoquant la consultation, l’utilisation ou la transmission présumée de données financières confidentielles. Des signalements auraient également été adressés aux organismes compétents en matière de contrôle financier et de protection des données.

La prudence reste indispensable : une accusation, une plainte ou l’ouverture d’une procédure ne permet pas de considérer une personne comme coupable. Seule une décision judiciaire définitive peut établir une responsabilité pénale. Cette distinction est d’autant plus importante que plusieurs procédures évoquées autour des deux protagonistes seraient toujours en cours. Elle n’empêche cependant pas de s’interroger sur les mécanismes de contrôle applicables lorsqu’un résident fait l’objet d’éléments nouveaux susceptibles d’intéresser les autorités administratives ou judiciaires.

Une première question concerne le secteur bancaire. Adriano Fossati aurait travaillé au sein de J. Safra Sarasin à Monaco avant d’être suspendu puis licencié, selon les informations publiées sur cette affaire. Il est notamment soupçonné d’avoir utilisé de manière irrégulière son accès professionnel à des informations bancaires sensibles. Dans une place financière comme Monaco, de telles accusations sont particulièrement sérieuses. La confidentialité des données détenues par les établissements bancaires constitue en effet une composante essentielle de la relation de confiance entre les banques et leurs clients. Toute suspicion d’utilisation irrégulière de ces informations pose donc la question des procédures internes, de la traçabilité des consultations, des niveaux d’accès accordés aux salariés et des mécanismes permettant de détecter d’éventuelles anomalies.

Selon les éléments avancés dans les publications consacrées au dossier, Rebecca Zanazzo apparaîtrait également dans la procédure concernant Adriano Fossati. Les enquêteurs chercheraient notamment à déterminer si des informations auxquelles celui-ci aurait eu accès dans le cadre de son activité professionnelle ont pu être utilisées au bénéfice de Mme Zanazzo dans le contexte du conflit qui l’oppose à son époux, un homme d’affaires italien. Là encore, ces éléments relèvent à ce stade d’accusations et d’investigations qui devront être tranchées par les autorités compétentes.

Le renouvellement des cartes de séjour au cœur des interrogations

Mais une seconde problématique apparaît désormais : celle des conditions de résidence à Monaco. L’installation d’un ressortissant étranger dans la Principauté est soumise à plusieurs exigences. Le demandeur doit notamment justifier d’un logement à Monaco et de ressources financières suffisantes. Sa situation personnelle et ses antécédents font également partie des éléments susceptibles d’être examinés par les autorités. Ces contrôles participent directement à la politique de sécurité et de sélection revendiquée par la Principauté.

Dès lors, une question se pose : comment les autorités traitent-elles l’évolution de la situation d’une personne après la délivrance de son titre de séjour ? Une procédure judiciaire en cours, une condamnation prononcée à l’étranger, une modification importante de la situation professionnelle ou la découverte d’informations nouvelles peuvent-elles conduire à un réexamen du dossier ? Et surtout, quels contrôles sont effectués au moment du renouvellement d’une carte de séjour ? Dans le cas de Rebecca Zanazzo et Adriano Fossati, ces interrogations deviennent centrales dès lors que, selon les informations publiées, leur situation administrative aurait été maintenue ou renouvelée malgré les procédures et accusations les concernant.

La question mérite d’autant plus d’être posée que les autorités monégasques disposent traditionnellement d’une importante capacité d’appréciation lorsqu’il s’agit d’autoriser l’installation et le maintien d’étrangers sur le territoire. La résidence monégasque n’est pas uniquement associée à des critères patrimoniaux : la sécurité publique, les antécédents et plus largement la situation du demandeur sont susceptibles d’entrer dans l’examen administratif. Si les informations rapportées concernant les deux protagonistes étaient confirmées, il conviendrait donc de comprendre quels éléments étaient connus des autorités au moment de l’examen de leurs dossiers et quelle appréciation en a été faite.

L’affaire pose ainsi une question institutionnelle plus large. Existe-t-il une procédure permettant de faire remonter automatiquement à la Sûreté publique les informations provenant d’une procédure judiciaire, d’une autorité financière ou d’un organisme chargé de la protection des données lorsqu’elles concernent un résident étranger ? Ces informations sont-elles systématiquement prises en considération lors du renouvellement d’un titre ? Et les mêmes critères sont-ils appliqués à l’ensemble des demandeurs, indépendamment de leur fortune, de leur réseau ou de leur position sociale ?

Pour Monaco, l’enjeu est considérable. Sa crédibilité internationale ne dépend pas seulement de son attractivité fiscale ou de son cadre de vie. Elle repose également sur la confiance accordée à ses banques, à ses administrations, à ses autorités de contrôle et à ses institutions judiciaires. La Principauté a précisément construit une partie de sa réputation sur sa capacité à conjuguer ouverture internationale et contrôle étroit de son territoire.

Dans un État aussi exposé médiatiquement et financièrement, chaque affaire sensible peut rapidement dépasser ses protagonistes pour devenir une question de gouvernance et de réputation. L’affaire Zanazzo-Fossati pose donc désormais une interrogation simple : les mécanismes de contrôle entourant l’attribution et le renouvellement des cartes de séjour sont-ils suffisamment efficaces lorsque la situation judiciaire ou professionnelle d’un résident évolue ?

La réponse appartient aux autorités monégasques. Mais compte tenu de la sensibilité des accusations évoquées et de l’importance que Monaco accorde à la réputation de sa place financière, la transparence sur les règles effectivement appliquées et sur le fonctionnement des contrôles apparaît plus que jamais nécessaire.

L’enquête se poursuit.