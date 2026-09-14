L’UE lance un portefeuille numérique commun pour simplifier les démarches transfrontalières

L'Union européenne impose à ses États membres de créer un EUDI Wallet certifié d'ici décembre 2026, un portefeuille numérique centralisant diverses pièces d'identité. Bien que le projet vise à faciliter les démarches administratives transfrontalières, des préoccupations émergent concernant la protection des données et l'intégration des systèmes existants.

Chaque État membre de l’Union européenne devra proposer une version certifiée de l’EUDI Wallet d’ici décembre 2026. Cette application mobile permettra de regrouper carte d’identité, permis de conduire, diplômes et ordonnances médicales dans un seul système reconnu partout en Europe.

Déménager dans un autre pays de l’UE, y ouvrir un compte bancaire ou s’inscrire dans une université étrangère : ces démarches impliquent aujourd’hui de naviguer entre des systèmes administratifs nationaux souvent incompatibles. Le portefeuille d’identité numérique européen, baptisé EUDI Wallet, vise à changer cela en centralisant les justificatifs officiels dans une application mobile unique, reconnue dans l’ensemble des États membres.

Le dispositif, soutenu par les pouvoirs publics, permettra aux particuliers comme aux entreprises de prouver leur identité en ligne ou en personne à travers toute l’Union. Concrètement, l’application pourra contenir une carte d’identité nationale, un permis de conduire, des ordonnances médicales, des diplômes universitaires, mais aussi des signatures électroniques, des moyens de paiement et des certificats d’entreprise.

Chaque pays concevra sa propre version du portefeuille, mais selon des normes communes garantissant l’interopérabilité au-delà des frontières. La date butoir fixée par l’UE est décembre 2026 : d’ici là, chaque État membre doit mettre à disposition au moins un portefeuille certifié.

Le projet ne fait pas l’unanimité. Des associations de défense de la vie privée et des droits civiques s’interrogent sur les risques liés à la concentration de toutes les données d’identité dans un système unique : cyberattaques, surveillance accrue, ou élargissement de l’usage des données biométriques sont au cœur des préoccupations soulevées.

Des obstacles techniques s’ajoutent à ces questions. Certains États membres disposent déjà de systèmes d’identité numérique nationaux avancés, et leur intégration dans le cadre commun européen pourrait s’avérer coûteuse et techniquement complexe.