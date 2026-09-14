Fusillade dans un bureau de vote aux Philippines, quatre blessés

Des coups de feu ont éclaté dans un bureau de vote à Bangsamoro, blessant au moins quatre personnes lors des premières élections parlementaires du territoire. Cet incident a causé panique et chaos parmi les électeurs, compromettant un moment historique pour cette région majoritairement musulmane, où l'autonomie avait été obtenue après des décennies de conflit.

Des coups de feu ont éclaté dans un bureau de vote de la région de Bangsamoro, dans le sud des Philippines, alors que ce territoire à majorité musulmane tenait ses premières élections parlementaires. Au moins quatre personnes ont été blessées.

La scène a semé la panique parmi les électeurs présents. Des tirs ont retenti dans un bureau de vote de la région autonome de Bangsamoro, dans le sud des Philippines, le 14 septembre 2026, jour d’un scrutin historique pour ce territoire qui organisait pour la première fois des élections parlementaires.

Des journalistes locaux couvrant le vote se sont mis à l’abri pendant la fusillade. Le bilan fait état d’au moins quatre blessés. Des images montrent des électeurs fuyant précipitamment les lieux à l’annonce des coups de feu.

La région de Bangsamoro, peuplée majoritairement de musulmans, occupe une partie de l’île de Mindanao et de l’archipel de Sulu. Ce territoire jouit d’un statut d’autonomie obtenu après des décennies de conflit armé avec le gouvernement central de Manille. La tenue de ces premières élections législatives représentait une étape importante dans le processus de paix, désormais troublée par cet incident.