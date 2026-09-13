Un ferry indonésien disparaît en mer de Java avec 243 personnes à bord

Le ferry Virgo Transport 8 a disparu en mer de Java après une tempête, avec 243 personnes à bord. Actuellement, 102 passagers ont été secourus et un décès a été confirmé, tandis qu'environ 140 personnes demeurent portées disparues. Les opérations de recherche se poursuivent, malgré les défis posés par les conditions météorologiques.

Le Virgo Transport 8 a perdu tout contact avec les autorités indonésiennes dimanche, après avoir été frappé par une tempête en mer de Java. Sur les 243 personnes à bord, 102 ont été secourues, une est décédée et quelque 140 restent portées disparues.

Le ferry avait quitté Surabaya, deuxième ville d’Indonésie, samedi à 10h13 heure locale, en direction de Banjarmasin, capitale de la province de Kalimantan du Sud sur l’île de Bornéo. C’est tôt dimanche matin que l’opérateur du navire a perdu le contact avec le bâtiment, pris dans de mauvaises conditions météorologiques.

« L’opérateur du navire a signalé l’incident aux autorités après avoir reçu des informations indiquant que le bâtiment avait rencontré du mauvais temps », a déclaré I Putu Sudayana, directeur du bureau de recherche et de sauvetage de Banjarmasin, lors d’un briefing vidéo. La dernière position connue du Virgo Transport 8 se situait en mer de Java, à environ 148 kilomètres d’un quai de Banjarmasin.

Les équipes de secours ont été déployées depuis le quai de Basirih, à Banjarmasin, avec un navire de sauvetage dépêché vers la zone estimée de la dernière position du ferry. Sudayana a précisé que les autorités mobilisaient l’ensemble du personnel et des équipements disponibles, compte tenu du nombre élevé de personnes à bord, tout en coordonnant leurs efforts avec les autorités maritimes et en surveillant de près l’évolution de la météo.

« Nous avons mené des opérations de recherche des victimes dans toute la mesure du possible. Des passagers ont déjà été évacués avec succès par les unités présentes sur place », a ajouté Sudayana devant la presse.

L’Indonésie, archipel d’environ 17 000 îles, dépend fortement du transport maritime pour relier ses territoires, le voyage en mer étant souvent moins coûteux et plus accessible que l’avion. Le secteur maritime du pays souffre toutefois d’une application inégale des normes de sécurité, ce qui contribue à un taux d’accidents comparativement élevé.