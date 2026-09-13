POLITIQUE Présidentielle 2027

« On a bidouillé dans tous les coins » : Bernard Cazeneuve règle ses comptes avec le macronisme

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« On a bidouillé dans tous les coins » : Bernard Cazeneuve règle ses comptes avec le macronisme
« On a bidouillé dans tous les coins » : Bernard Cazeneuve règle ses comptes avec le macronisme

Bernard Cazeneuve n’épargne plus Emmanuel Macron et son camp. L’ancien Premier ministre socialiste a dressé ce samedi un bilan particulièrement sévère des dernières années, accusant notamment le pouvoir d’avoir multiplié les manœuvres politiques après avoir perdu sa majorité.

« Nos finances publiques sont effondrées », a d’abord estimé Bernard Cazeneuve en évoquant la situation économique laissée après près de dix années de macronisme.

Mais c’est surtout son jugement sur les conséquences politiques de la dissolution de 2024 qui frappe.

« On a bidouillé dans tous les coins pour faire en sorte que l’on puisse continuer à gouverner alors qu’on avait perdu les élections », a-t-il lancé.

Cazeneuve réclame un « front républicain »

L’ancien locataire de Matignon critique ainsi les différents arrangements parlementaires qui ont permis aux gouvernements successifs de continuer à fonctionner sans disposer d’une majorité stable à l’Assemblée nationale.

Bernard Cazeneuve défend désormais la constitution d’un vaste « front républicain » pour empêcher l’arrivée du Rassemblement national au pouvoir en 2027.

Il reste cependant en dehors de la primaire organisée par le Parti socialiste et Place publique, qu’il a récemment qualifiée de « primaire mortifère ». L’ancien Premier ministre entend conserver son indépendance et continue de défendre une ligne sociale-démocrate opposée à toute alliance avec La France insoumise.

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Radouan Kourak

Radouan Kourak

Journaliste et entrepreneur, Radouan Kourak est passionné d’histoire et de politique. Il se distingue par son goût pour l’analyse, le débat et la confrontation d’idées. Repéré par Cyril Hanouna, il est un habitué des plateaux de télévision. Il mène en parallèle plusieurs projets entrepreneuriaux dans les médias, les affaires publiques et l’immobilier, avec une approche orientée résultats et développement.

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