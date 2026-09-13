« On a bidouillé dans tous les coins » : Bernard Cazeneuve règle ses comptes avec le macronisme

Bernard Cazeneuve critique vivement le macronisme, évoquant une gestion économique désastreuse et des manœuvres politiques pour maintenir le pouvoir malgré la perte de majorité. Il appelle à un « front républicain » pour contrer le Rassemblement national, tout en se distanciant de la primaire du Parti socialiste et en affirmant son indépendance.

Bernard Cazeneuve n’épargne plus Emmanuel Macron et son camp. L’ancien Premier ministre socialiste a dressé ce samedi un bilan particulièrement sévère des dernières années, accusant notamment le pouvoir d’avoir multiplié les manœuvres politiques après avoir perdu sa majorité.

« Nos finances publiques sont effondrées », a d’abord estimé Bernard Cazeneuve en évoquant la situation économique laissée après près de dix années de macronisme.

Mais c’est surtout son jugement sur les conséquences politiques de la dissolution de 2024 qui frappe.

« On a bidouillé dans tous les coins pour faire en sorte que l’on puisse continuer à gouverner alors qu’on avait perdu les élections », a-t-il lancé.

Cazeneuve réclame un « front républicain »

L’ancien locataire de Matignon critique ainsi les différents arrangements parlementaires qui ont permis aux gouvernements successifs de continuer à fonctionner sans disposer d’une majorité stable à l’Assemblée nationale.

Bernard Cazeneuve défend désormais la constitution d’un vaste « front républicain » pour empêcher l’arrivée du Rassemblement national au pouvoir en 2027.

Il reste cependant en dehors de la primaire organisée par le Parti socialiste et Place publique, qu’il a récemment qualifiée de « primaire mortifère ». L’ancien Premier ministre entend conserver son indépendance et continue de défendre une ligne sociale-démocrate opposée à toute alliance avec La France insoumise.