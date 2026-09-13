POLITIQUE Présidentielle 2027

Fabien Roussel veut obliger les partis à présenter 50 % d’ouvriers et d’employés aux législatives

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Fabien Roussel veut obliger les partis à présenter 50 % d’ouvriers et d’employés aux législatives
Fabien Roussel veut obliger les partis à présenter 50 % d’ouvriers et d’employés aux législatives

Fabien Roussel veut instaurer une nouvelle forme de parité à l’Assemblée nationale. Le candidat communiste à la présidentielle propose d’obliger les partis politiques à présenter 50 % d’ouvriers et d’employés parmi leurs candidats aux élections législatives.

« Tous les partis seront tenus de présenter 50 % d’ouvriers et d’employés aux élections législatives », a annoncé Fabien Roussel à la Fête de l’Humanité.

Le secrétaire national du PCF veut instaurer ce qu’il appelle une « parité sociale », sur le modèle de la parité entre les femmes et les hommes imposée progressivement dans la vie politique française.

« Les assemblées monopolisées par la bourgeoisie, ça doit être terminé »

Pour Fabien Roussel, le Parlement ne représente plus suffisamment la réalité sociale du pays. Il estime que les catégories populaires, particulièrement nombreuses dans la population active, sont presque absentes des bancs de l’Assemblée.

« Les assemblées monopolisées par la bourgeoisie, ça doit être terminé », a-t-il lancé. La proposition devrait toutefois poser de nombreuses questions juridiques et constitutionnelles. Déterminer précisément qui peut être considéré comme « ouvrier » ou « employé », mais aussi contraindre les partis à sélectionner leurs candidats selon leur catégorie socioprofessionnelle, supposerait une réforme importante du droit électoral.

Fabien Roussel en fait néanmoins un marqueur de sa campagne présidentielle, qu’il veut centrer sur le travail, les salaires et la représentation des classes populaires.

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Radouan Kourak

Radouan Kourak

Journaliste et entrepreneur, Radouan Kourak est passionné d’histoire et de politique. Il se distingue par son goût pour l’analyse, le débat et la confrontation d’idées. Repéré par Cyril Hanouna, il est un habitué des plateaux de télévision. Il mène en parallèle plusieurs projets entrepreneuriaux dans les médias, les affaires publiques et l’immobilier, avec une approche orientée résultats et développement.

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