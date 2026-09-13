Présidentielle 2027 : Bruno Retailleau compare Mélenchon à la « fée Clochette » et attaque le RN « girouette »

Bruno Retailleau, candidat LR à la présidentielle de 2027, critique Jean-Luc Mélenchon en le comparant à une « fée Clochette » et attaque le Rassemblement national en tant que « girouette ». Il se positionne comme un représentant d'une droite libérale et ferme, cherchant à s'affirmer face au centriste et à récupérer l'électorat du RN.

Bruno Retailleau a profité du campus des Jeunes Républicains pour multiplier les attaques contre ses adversaires. Le candidat LR à l’élection présidentielle s’en est pris aussi bien à Jean-Luc Mélenchon qu’au Rassemblement national, dans une stratégie visant à occuper seul l’espace d’une droite de rupture mais « sérieuse ».

Face aux militants LR réunis ce samedi, Bruno Retailleau a notamment ironisé sur les propositions économiques de Jean-Luc Mélenchon. Il a comparé le leader de La France insoumise à une « fée Clochette » qui pourrait, « d’un coup de petite baguette magique », faire disparaître la dette française.

Le président des Républicains entend ainsi opposer son programme économique à celui de LFI, alors que la question des finances publiques s’impose comme l’un des principaux sujets de la campagne présidentielle.

Le RN également dans le viseur

Mais Jean-Luc Mélenchon n’est pas le seul adversaire visé. Bruno Retailleau continue également de pilonner le Rassemblement national, qu’il qualifie de « parti girouette », reprochant à Marine Le Pen et Jordan Bardella leurs changements de position sur plusieurs dossiers économiques ou internationaux.

Une ligne qu’il développe depuis plusieurs semaines pour tenter de récupérer une partie de l’électorat du RN. Retailleau revendique une droite plus libérale économiquement et plus ferme sur l’immigration et l’autorité.

Il prend également ses distances avec le centre : « Moi, je ne suis pas centriste, je n’ai pas des idées centristes », a-t-il insisté. À sept mois de la présidentielle, le candidat LR cherche ainsi à tracer une troisième voie entre le bloc central et le Rassemblement national.