Au sommet de New Delhi, les BRICS appellent à la retenue maximale au Moyen-Orient

Lors du sommet de New Delhi, les dirigeants des BRICS ont réussi à établir une position unifiée sur le conflit au Moyen-Orient, appelant à la « retenue maximale ». Malgré leurs divergences habituelles, ce consensus, même vague, représente un progrès notable dans un contexte diplomatique tendu, avec la présence de Poutine et Xi Jinping.

Les dirigeants des pays membres des BRICS ont réussi à dépasser leurs divergences lors du sommet de New Delhi, samedi, pour adopter une position commune sur le conflit au Moyen-Orient.

L’Inde, la Chine, la Russie, l’Iran et les Émirats arabes unis figuraient parmi les pays représentés à New Delhi ce samedi pour le sommet des BRICS. Malgré des positions souvent éloignées sur les crises internationales, leurs dirigeants sont parvenus à s’accorder sur un appel conjoint à la « retenue maximale » adressé aux parties engagées dans le conflit au Moyen-Orient.

La réunion s’est tenue dans un contexte diplomatique tendu. Vladimir Poutine et Xi Jinping étaient tous deux présents dans la capitale indienne, une configuration qui avait déjà attiré l’attention avant même l’ouverture des travaux. Le président chinois était arrivé en Inde en plein embrasement régional, soulignant la pression qui pesait sur le groupe pour produire un signal politique cohérent.

Les BRICS, dont la composition s’est élargie ces dernières années, peinent régulièrement à parler d’une seule voix sur les conflits armés, tant les intérêts stratégiques de leurs membres divergent. L’adoption d’un langage commun sur le Moyen-Orient constitue donc un résultat notable pour cette édition du sommet, même si la formulation retenue reste délibérément générale.