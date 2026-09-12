ÉCONOMIE Politique économique

Donations : Matignon veut revoir les règles pour accélérer les transmissions aux jeunes générations

Par

1 minute de lecture

Donations : Matignon veut revoir les règles pour accélérer les transmissions aux jeunes générations
Donations : Matignon veut revoir les règles pour accélérer les transmissions aux jeunes générations

Le gouvernement réfléchit à une réforme d’ampleur de la fiscalité des donations afin d’inciter les Français à transmettre leur patrimoine plus tôt. L’objectif affiché à Matignon est de favoriser la circulation des capitaux vers les jeunes générations plutôt que d’attendre le décès des détenteurs de patrimoine pour organiser la transmission.

Parmi les pistes étudiées figure notamment la mise en place d’un régime d’exonération plus favorable ainsi qu’un taux d’imposition unique. L’exécutif cherche ainsi à simplifier les règles actuelles et à rendre les donations plus attractives, alors que les mécanismes existants reposent sur plusieurs niveaux d’abattements et de taxation selon les montants transmis et le lien de parenté.

Un enjeu de transmission du patrimoine

La réforme envisagée répond également à une question démographique et économique : une part importante du patrimoine français est détenue par des générations âgées, tandis que les ménages plus jeunes rencontrent davantage de difficultés pour accéder à la propriété ou constituer une épargne. Une transmission anticipée pourrait permettre de mettre plus rapidement ces sommes au service des projets des bénéficiaires.

Les contours précis du dispositif doivent encore être arrêtés et son éventuelle traduction législative reste à définir. Matignon entend néanmoins faire de la transmission anticipée du patrimoine un levier économique, avec l’idée de favoriser les donations entre générations tout en réorganisant profondément leur traitement fiscal.

Partager cet article

Votre actualité, selon vos intérêts

Choisissez les rubriques et la langue de votre newsletter. Vous pourrez modifier vos préférences à tout moment.

Communauté

Commentaires

Écrire un commentaire

Soyez le premier à commenter cet article.

Réagir à cet article

Les commentaires sont modérés. Les messages promotionnels, les envois automatiques et les liens abusifs sont bloqués.

Votre premier commentaire, ou tout message contenant un lien, peut être placé en attente de validation.

À lire aussi

Application Entrevue

L’info partout avec vous

Retrouvez l’actualité, les alertes et vos rubriques préférées dans une expérience pensée pour le mobile.

Télécharger l’application Entrevue dans l’App Store Télécharger l’application Entrevue sur Google Play
Écran Alertes de l’application Entrevue : les dernières alertes info
Écran de personnalisation des rubriques de l’application Entrevue
Écran Actu de l’application Entrevue : le récit à la une