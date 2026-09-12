Céline Dion : la station La Défense Grande Arche rebaptisée en son honneur

La station de RER La Défense Grande Arche est temporairement rebaptisée « Céline » pour célébrer le retour de Céline Dion sur la scène parisienne. La chanteuse, en résidence à la Plenitude Arena, bénéficie d'un fort engouement du public malgré ses problèmes de santé. Cette initiative s'inscrit dans un contexte d'hommages récents à son égard.

La Défense se met aux couleurs de Céline Dion à l’occasion du retour de la chanteuse québécoise sur la scène parisienne. La station de RER La Défense Grande Arche, située à proximité de la salle où elle doit se produire, a été temporairement renommée « Céline ». L’opération accompagne le lancement de sa nouvelle série de concerts dans la capitale.

La star canadienne entame samedi une résidence de seize représentations à la Plenitude Arena, programmées du 12 septembre au 17 octobre. Dix autres concerts sont déjà prévus en mai 2027. À 58 ans, Céline Dion relève un défi important avec ce retour sur scène, alors qu’elle compose toujours avec le syndrome de la personne raide, une maladie rare à l’origine de spasmes musculaires importants.

Paris célèbre le retour de la chanteuse

Depuis son arrivée dans la capitale, la chanteuse bénéficie d’un important engouement populaire. Des admirateurs se sont notamment rassemblés à plusieurs reprises devant l’hôtel Royal Monceau, où elle séjourne, dans l’espoir de l’apercevoir ou d’obtenir une signature. Céline Dion a également pris le temps de saluer certains de ses fans malgré les précautions nécessaires pour préserver son état de santé.

Le changement de nom de la station intervient au lendemain d’un autre hommage parisien à la chanteuse, avec le vol de la vasque olympique portant son nom. L’installation de la station « Céline », à quelques pas de la salle de concert, vient ainsi prolonger une série d’initiatives qui témoignent de l’attente entourant son retour musical en France.