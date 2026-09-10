Patrick Fiori choisi comme parrain de la 40e édition du Téléthon

Patrick Fiori sera le parrain du Téléthon 2026, organisé les 4 et 5 décembre sur les antennes de France Télévisions. Déjà présent à onze reprises depuis 1998, le chanteur succédera à Santa pour accompagner cette édition anniversaire.

Patrick Fiori prend la tête de la mobilisation. L’artiste de 56 ans a annoncé être « très honoré, très fier et vraiment très heureux » d’avoir été choisi comme parrain du prochain Téléthon. Le chanteur entend profiter de cette exposition pour soutenir les familles, les enfants touchés par les maladies rares et les chercheurs engagés dans le développement de nouveaux traitements.

Une nomination qui s’inscrit dans une relation ancienne avec l’événement caritatif. Depuis sa première participation en 1998, l’interprète de « Que tu reviennes » a répondu présent à onze reprises. Son engagement régulier et sa popularité auprès du grand public ont convaincu France Télévisions et l’AFM-Téléthon de lui confier cette édition symbolique.

Une édition anniversaire après une collecte record

Le Téléthon célébrera cette année sa 40e édition avec le slogan : « Depuis 40 ans, nous renversons la maladie ! » Pendant près de trente heures de direct, les chaînes et les plateformes de France Télévisions suivront les animations organisées partout en France. Les villes ambassadrices de cette nouvelle édition n’ont pas encore été dévoilées.

Patrick Fiori succède à Santa, marraine du Téléthon 2025 et sa partenaire dans « The Voice Kids » sur TF1. Il devra contribuer à maintenir une mobilisation particulièrement forte après les résultats records de l’année précédente : 83,5 millions d’euros de promesses avaient été enregistrés pendant l’émission, avant qu’un montant définitif de 100,5 millions d’euros ne soit collecté, le meilleur bilan depuis 2008.