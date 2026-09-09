Barbara Butch: son concert à Amiens annulé après l’appel au boycott de France-Palestine Solidarité, qui crie «victoire»

La soirée électro à Amiens, impliquant Barbara Butch, a été annulée en raison d'inquiétudes sur la sécurité, suite à un appel au boycott par France-Palestine Solidarité. Cette mobilisation s'appuie sur les prises de position controversées de la DJ concernant Israël. Les réactions politiques s'élèvent, dénonçant ces pressions sur la liberté d'expression.

La soirée électro à laquelle devait participer Barbara Butch le 19 septembre à Amiens a été annulée. L’événement devait se tenir à La Lune des Pirates et réunir également Tatie Dee et Austher. La salle a annoncé que les conditions permettant de maintenir la soirée n’étaient désormais plus réunies.

La direction n’a officiellement établi aucun lien direct entre sa décision et la campagne visant Barbara Butch. Elle a expliqué qu’après avoir examiné le contexte et les contraintes liées au lieu, « les conditions nécessaires à la sécurité et à l’accueil du public ne sont plus réunies ». Les spectateurs ayant acheté leurs places doivent être automatiquement remboursés.

France-Palestine Solidarité se félicite de l’annulation

Cette décision est tombée alors que l’antenne amiénoise de l’Association France Palestine Solidarité appelait au boycott de l’événement en raison des positions reprochées à Barbara Butch sur Israël. Après l’annonce de l’annulation, l’association a directement revendiqué le résultat de sa mobilisation : « L’appel au boycott a fonctionné, le concert est annulé ».

L’AFPS reproche notamment à la DJ d’avoir signé une tribune en faveur de la proposition de loi portée par Caroline Yadan destinée à lutter contre les nouvelles formes d’antisémitisme. Cette proposition avait suscité de fortes critiques, ses opposants estimant qu’elle pouvait restreindre la liberté de critiquer la politique israélienne. Le texte a depuis été retiré.

Barbara Butch avait elle-même pris ses distances avec cette signature en mai, reconnaissant qu’elle n’aurait pas dû apporter son nom à cette tribune. Les militants lui reprochent également d’avoir participé en juin 2025 à un événement organisé à la résidence de l’ambassadeur de France en Israël.

Après l’annulation d’Amiens, l’AFPS a maintenu sa position en affirmant : « Dénoncer un génocide en cours ou l’apartheid en Israël ce n’est pas de l’antisémitisme. »

Xavier Bertrand dénonce une annulation « inacceptable »

L’affaire a rapidement provoqué des réactions politiques. Xavier Bertrand, président LR de la région Hauts-de-France, a qualifié l’annulation d’« inacceptable ». Il a dénoncé les pressions exercées contre la programmation d’une artiste en raison de ses prises de position.

« On ne choisit pas les artistes qui ont le droit de monter sur scène en fonction de leurs opinions, de leur religion ou des combats qu’on leur prête. En France, ce ne sont pas les intimidations politiques qui doivent faire la programmation culturelle », a-t-il déclaré.

Pierre Savreux, vice-président LR d’Amiens Métropole, a également dénoncé la situation. « Importer des conflits géopolitiques pour intimider une artiste est une dérive démocratique majeure et préoccupante », a-t-il estimé. Il a annoncé qu’il ne participerait pas à l’inauguration de la nouvelle Lune des Pirates. Le conseiller municipal RN Damien Toumi a de son côté demandé à la mairie et à la préfecture de prendre les dispositions nécessaires pour permettre à Barbara Butch de se produire.

Deux mois après son concert stoppé à Grenoble

Cette nouvelle annulation intervient moins de deux mois après l’interruption du concert de Barbara Butch à Grenoble⁠. Le 18 juillet, sa prestation au festival Cabaret Frappé avait été arrêtée après une vingtaine de minutes face à la mobilisation de 150 à 200 militants propalestiniens.

Des insultes et des slogans avaient été lancés en direction de la scène. La Ville de Grenoble avait également signalé des jets de bouteilles en verre et d’autres projectiles. Les organisateurs avaient finalement décidé de mettre fin au concert et d’évacuer la DJ.

La mobilisation avait été précédée d’une campagne de boycott. Un tract soutenu par LFI Grenoble représentant Barbara Butch maculée de sang⁠ avait ensuite provoqué une importante polémique.

Barbara Butch avait raconté la peur ressentie pendant les incidents : « J’ai eu peur ». Elle et son avocate avaient estimé qu’« une frontière a été franchie » lorsque la contestation avait débouché sur des jets de projectiles.

Quelques jours plus tard, Barbara Butch avait engagé une riposte judiciaire après son concert saboté à Grenoble⁠, avec plusieurs plaintes visant notamment La France insoumise, certains représentants locaux du mouvement et plusieurs personnalités.

Toute la soirée du 19 septembre a été supprimée

À Amiens, ce n’est pas uniquement le passage de Barbara Butch qui a été retiré. C’est l’intégralité de la soirée électro prévue le 19 septembre, avec Tatie Dee et Austher, qui a été annulée.

L’affaire rappelle également les tensions qui ont entouré d’autres artistes visés par des campagnes de boycott en raison de leur positionnement réel ou supposé sur Israël. En 2025, le concert d’Amir à Nice avait notamment été placé sous haute sécurité après des menaces et des appels au boycott⁠.

À ce stade, La Lune des Pirates a justifié sa décision par les conditions de sécurité et d’accueil du public, sans désigner officiellement l’AFPS comme responsable de l’annulation. L’association, elle, a publiquement considéré l’abandon du concert comme le résultat de son appel au boycott.