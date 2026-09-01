Céline Dion se confie à ses fans à Paris avant son grand retour: «Je dois garder mon énergie, me reposer»

Céline Dion, à quelques jours de son retour sur scène, s'est entretenue avec ses fans à Paris pour expliquer l'importance de préserver son énergie. Préparant une série de 16 concerts, elle limite ses sorties pour garantir un spectacle exceptionnel, après une longue absence liée à des problèmes de santé.

À moins de deux semaines de son retour très attendu sur scène, Céline Dion a pris quelques minutes pour échanger avec des fans qui l’attendaient devant le Royal Monceau, à Paris. La chanteuse de 58 ans, qui prépare actuellement sa série de 16 concerts à la Plenitude Arena de Nanterre, leur a expliqué qu’elle souhaitait désormais préserver au maximum ses forces avant la première représentation, programmée le 12 septembre.

Quelques jours plus tôt, lors de son arrivée à Paris avant ses 16 concerts⁠, Céline Dion avait déjà confié son émotion mais aussi une certaine nervosité à l’approche de ce retour exceptionnel.

« Ça fait longtemps que je n’ai pas été sur scène »

Devant son hôtel parisien, la star québécoise s’est montrée souriante et disponible avec les personnes venues l’attendre. Mais elle a surtout expliqué pourquoi elle comptait limiter ses sorties parisiennes au cours des prochains jours.

« Ça fait longtemps que je n’ai pas été sur scène », a-t-elle confié à ses fans. Après plusieurs années sans véritable concert, Céline Dion veut concentrer toute son énergie sur les répétitions et sur les semaines particulièrement exigeantes qui l’attendent. La chanteuse souhaite ainsi être en mesure de « donner le meilleur » d’elle-même lorsqu’elle retrouvera enfin son public.

« Je dois garder mon énergie, me reposer »

Céline Dion n’a pourtant jamais caché son attachement à la France, qu’elle considère comme son « deuxième chez-moi ». De retour dans la capitale, elle pourrait être tentée de multiplier les restaurants, sorties ou spectacles. Mais, à quelques jours du lancement de sa résidence, la chanteuse préfère rester prudente.

« Je dois garder mon énergie, me reposer, faire les spectacles », a-t-elle expliqué à ses fans. Elle considère qu’enchaîner les sorties avant le début des concerts ne serait « pas professionnel ». Une discipline d’autant plus importante que le calendrier qui l’attend est particulièrement dense.

16 concerts entre le 12 septembre et le 17 octobre

Le premier rendez-vous est fixé au samedi 12 septembre à la Plenitude Arena de Nanterre. Céline Dion doit ensuite assurer 16 représentations entre le 12 septembre et le 17 octobre 2026, avec jusqu’à trois concerts par semaine.

Ce retour avait initialement été annoncé avec dix dates. Face à la demande considérable du public, plusieurs représentations supplémentaires avaient rapidement été ajoutées. Tous les détails concernant les dates, la billetterie et le spectacle de Céline Dion à Paris⁠ avaient été dévoilés au printemps. Et l’aventure parisienne se poursuivra l’année prochaine : Céline Dion a également ajouté 10 concerts en mai 2027⁠, toujours à la Plenitude Arena.

Son premier véritable concert depuis mars 2020

Ces représentations constituent un rendez-vous particulièrement important pour Céline Dion. La chanteuse n’a plus donné de concert complet depuis mars 2020. Sa tournée Courage World Tour, interrompue initialement par la pandémie de Covid-19, n’avait ensuite pas pu reprendre normalement en raison de ses problèmes de santé.

En décembre 2022, Céline Dion avait révélé être atteinte du syndrome de la personne raide, une maladie neurologique rare pouvant provoquer notamment des raideurs musculaires et de violents spasmes. Elle avait alors dû annuler plusieurs séries de concerts et interrompre sa carrière scénique. Son combat contre la maladie avait ensuite été montré dans le documentaire I Am: Celine Dion, sorti en 2024.

Son retour spectaculaire aux JO de Paris

Céline Dion avait néanmoins effectué un retour spectaculaire devant le public le 26 juillet 2024. Lors de la cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques de Paris, elle avait interprété L’Hymne à l’amour d’Édith Piaf depuis la tour Eiffel.

Cette performance de Céline Dion lors des JO de Paris⁠ avait constitué sa première prestation publique majeure depuis plusieurs années. Mais il ne s’agissait que d’un titre. Cette fois, l’enjeu est tout autre : la chanteuse doit assurer des concerts complets et répéter l’exercice plusieurs fois par semaine pendant plus d’un mois.

Céline Dion concentre désormais toutes ses forces sur le 12 septembre

Arrivée à Paris le vendredi 28 août avec ses trois fils et plusieurs membres de son entourage, Céline Dion est entrée dans la dernière phase de préparation de son spectacle. À son arrivée, elle avait déjà résumé son état d’esprit : « Je suis prête et je suis un peu nerveuse, bien sûr, parce que ça fait longtemps. »

Quelques jours plus tard, son nouveau message aux fans confirme surtout sa volonté de ne rien laisser au hasard. Jusqu’au 12 septembre, sorties et distractions passeront donc après les répétitions et le repos. Après plus de six ans sans véritable concert, Céline Dion veut consacrer toute son énergie à son retour sur scène.