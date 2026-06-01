Céline Dion ajoute 10 concerts de plus à Paris en mai 2027. Mais ça ne sera pas pour tout le monde

Céline Dion prolonge son retour parisien ! La chanteuse québécoise donnera 10 concerts de plus à Paris La Défense Arena, à Nanterre, en mai 2027. Ces nouvelles dates viennent s’ajouter à la résidence déjà prévue à l’automne 2026, dont les 16 représentations, programmées du 12 septembre au 17 octobre 2026, ont provoqué une ruée massive sur la billetterie. Environ 300 000 places supplémentaires sont désormais mises en jeu.

Dix dates, un seul lieu

Les nouveaux concerts auront lieu les 8, 12, 14, 15, 19, 21, 22, 26, 28 et 29 mai 2027 à Paris La Défense Arena. Les représentations sont annoncées dans le cadre de CÉLINE DION PARIS 2026-2027, une résidence produite par Concerts West/AEG Presents et Inter Concerts.

Une vente réservée

La mise en vente ne concerne pas tout le public. Elle est réservée à un nombre limité de fans déjà inscrits aux préventes initiales de 2026, via Fair AXS ou Paris La Défense Arena, et qui n’avaient pas obtenu de billets lors de la première vague. Les personnes sélectionnées doivent être prévenues par e-mail et recevront les instructions d’achat avant l’ouverture de la vente. L’invitation ne garantit pas l’obtention d’une place.

Les horaires à ne pas rater

La vente artiste ouvre ce mercredi 3 juin à 10 heures. La vente Paris La Défense Arena ouvre le jeudi 4 juin à 10 heures. Les deux fenêtres de vente se terminent le vendredi 5 juin à 23h59. Les forfaits « billets + hôtels » sont également annoncés à partir du mercredi 3 juin à 10 heures.

Prix, plafond, accès : ce qu’il faut savoir

Les billets classiques sont annoncés au même tarif que lors de la première série : de 89,50 euros à 298,50 euros. Le nombre de billets est limité à six par commande. Les distributeurs officiels mentionnés pour ces concerts sont Paris La Défense Arena, AXS France, Ticketmaster France, Fnac Spectacles et Event Travel.

Un retour qui a déjà saturé la demande

La première vague de concerts avait généré une demande exceptionnelle : 9 millions de connexions pour les préinscriptions et 480 000 billets écoulés pour les 16 dates prévues entre septembre et octobre 2026. L’ajout de dix concerts en 2027 répond directement à cette pression.

Le programme est présenté comme une célébration des grands titres français et anglais de Céline Dion. La mise en scène est confiée à Willo Perron. La résidence marque le retour de la chanteuse sur scène après plusieurs années d’absence liées notamment à ses problèmes de santé.