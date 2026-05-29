Autriche : 15 ans de prison pour un projet d’attentat visant un concert de Taylor Swift à Vienne

La justice autrichienne a condamné un homme de 21 ans à 15 ans de prison pour avoir planifié un attentat visant un concert de Taylor Swift à Vienne, à l’été 2024. Le prévenu, désigné sous le nom de Beran A. conformément aux règles autrichiennes de protection de l’identité, avait plaidé coupable au début de son procès.

Les concerts de Taylor Swift avaient été annulés

Le projet d’attentat visait les concerts viennois de Taylor Swift dans le cadre de sa tournée mondiale. Trois dates prévues dans la capitale autrichienne avaient été annulées après l’arrestation du suspect, intervenue la veille du premier concert. Près de 200 000 spectateurs étaient concernés par ces annulations.

Des couteaux et des explosifs artisanaux évoqués

L’accusé avait reconnu avoir préparé une attaque contre des spectateurs. Le projet prévoyait notamment l’utilisation de couteaux ou d’explosifs artisanaux. Des éléments liés à la fabrication d’explosifs avaient été découverts lors de la perquisition de son logement.

Une condamnation pour des faits liés au terrorisme

Le tribunal l’a reconnu coupable de plusieurs infractions, principalement liées au terrorisme. Le dossier portait sur un projet d’attentat inspiré par l’idéologie djihadiste et visant un événement musical de grande ampleur. La peine prononcée est de 15 ans d’emprisonnement.

Le suspect avait été arrêté avant le passage à l’acte

Beran A. avait été interpellé le 7 août 2024, avant la tenue des concerts. Les autorités autrichiennes avaient alors estimé que la menace était suffisamment sérieuse pour entraîner l’annulation immédiate des trois représentations. Aucun spectateur n’a été blessé.

Deux autres suspects mentionnés dans l’enquête

Deux autres personnes avaient été évoquées dans le cadre de l’enquête. Un adolescent syrien de 14 ans avait reçu une peine avec sursis en 2025 dans une procédure distincte relevant du droit des mineurs. Un autre suspect avait été remis en liberté sans poursuites dans ce dossier.

Un second accusé condamné

Le procès portait également sur d’autres projets d’attaques en lien avec des faits à l’étranger. Un autre prévenu, Arda K., a été condamné à 12 ans de prison pour des accusations liées à des infractions terroristes distinctes. Beran A. était le seul accusé jugé pour le projet visant le concert de Taylor Swift à Vienne.