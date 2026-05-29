Patrick Bruel annule sa tournée des festivals prévue cet été. Le chanteur de 67 ans devait se produire lors d’une quinzaine de concerts entre juin et septembre. Sa société de production a annoncé que ces dates étaient supprimées en accord avec les organisateurs concernés. Les concerts prévus du 16 au 18 juin au Cirque d’Hiver Bouglione, à Paris, sont également annulés.

«Un souci d’apaisement et de responsabilité»

La société de production de Patrick Bruel indique que plusieurs organisateurs de festivals ont signalé des pressions et des difficultés à organiser les événements dans un climat serein. Elle affirme ne pas vouloir exposer les organisateurs ni le public à un climat de tension. La décision est présentée comme prise « dans un souci d’apaisement et de responsabilité ». Les concerts concernés devaient avoir lieu de juin à septembre.

Plusieurs plaintes visent le chanteur

Patrick Bruel fait l’objet d’au moins dix plaintes pour violences sexuelles en France et en Belgique, dont cinq pour viol. Il bénéficie de la présomption d’innocence et conteste les accusations portées contre lui. Plusieurs procédures judiciaires sont en cours. Des accusations ont été formulées ces derniers mois par plusieurs femmes, certaines pour des faits anciens.

Des appels à l’annulation dans plusieurs villes

Avant l’annonce de l’annulation de la tournée estivale, plusieurs responsables locaux avaient demandé à Patrick Bruel de renoncer à certains concerts. Les maires de Paris, Marseille et Brest l’avaient appelé à se retirer de plusieurs dates. D’autres élus, à Nancy, Lille ou en Belgique, avaient également demandé une suspension ou une annulation de concerts. Trois concerts prévus au Québec avaient déjà été annulés en raison du contexte entourant l’affaire et des difficultés de promotion.

Patrick Bruel également absent des Enfoirés

Patrick Bruel ne participera pas aux prochains concerts des Enfoirés. Dans un message adressé à la troupe, il a indiqué ne pas vouloir placer les autres artistes dans l’embarras et a évoqué son souhait de revenir lorsque la justice aura établi son innocence.