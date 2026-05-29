Les chansons de Patrick Bruel bannies de RFM et «N’oubliez pas les paroles» sur France 2

Patrick Bruel estime que sa carrière est terminée, et ne ce sont pas les nouveaux événements qui vont lui faire penser le contraire. La radio RFM a décidé de retirer les chansons de Patrick Bruel de sa programmation, alors que de multiples accusations de violences sexuelles visent le chanteur. Cette décision marque un tournant symbolique pour une antenne qui a longtemps diffusé ses titres et accompagné sa carrière musicale. Depuis le début de l’année, l’artiste avait encore bénéficié de nombreuses diffusions sur les radios nationales, preuve que son répertoire restait très présent dans le paysage musical français.

RFM coupe le son, d’autres radios s’interrogent

D’autres antennes réévaluent elles aussi leur position. Certaines ont déjà limité ou suspendu la diffusion de ses titres, tandis que d’autres observent l’évolution du dossier avant de trancher. Cette prudence montre la difficulté des médias musicaux à arbitrer entre la présomption d’innocence, la protection de leur image et l’attente d’une partie du public, de plus en plus attentive aux accusations visant des personnalités exposées.

Nagui suspend les chansons dans son émission

La télévision est également concernée. Les chansons de Patrick Bruel ne seront plus utilisées dans N’oubliez pas les paroles, l’émission musicale de France 2 animée par Nagui. Les numéros déjà diffusés avaient été enregistrés avant les plaintes les plus récentes, mais les titres du chanteur sont désormais suspendus dans le jeu, dans l’attente des suites judiciaires. Cette décision place l’émission dans la même logique de précaution que plusieurs acteurs du secteur musical.

Sony Music met la promotion en pause

Dans l’industrie musicale, la maison de disques de Patrick Bruel a elle aussi pris ses distances. Les activités promotionnelles liées à l’artiste auraient été mises en pause, sans rupture de contrat annoncée à ce stade. Cette mesure concerne notamment la communication autour de ses projets musicaux et pourrait peser sur la suite de son actualité artistique, alors que le chanteur reste lié à un répertoire ancien très rentable et à des projets encore programmés.

Une affaire aux multiples accusations

Patrick Bruel est visé par plusieurs témoignages et plaintes pour des faits présumés de violences sexuelles, d’agressions sexuelles, de tentatives de viol ou de viols. Les accusations portent sur une période longue, allant du début des années 1990 à la fin des années 2010. Plusieurs enquêtes judiciaires sont en cours ou ont été relancées, notamment en France et en Belgique. Le chanteur conteste les accusations, nie toute contrainte ou violence et bénéficie de la présomption d’innocence.

Une carrière désormais sous forte pression

Au-delà des radios et de la télévision, la pression s’étend à la scène. Des concerts et représentations associés à Patrick Bruel font l’objet d’appels à l’annulation ou au report. Des élus, des collectifs féministes et une partie du public demandent des gestes forts, tandis que d’autres rappellent qu’aucune condamnation n’a été prononcée. Cette tension révèle un changement profond dans la manière dont les institutions culturelles gèrent les artistes mis en cause.

Une ligne de crête pour les diffuseurs

Pour les radios, chaînes et producteurs, la situation est délicate. Continuer à diffuser les œuvres peut être perçu comme une forme de soutien implicite à l’artiste. Les retirer peut, à l’inverse, être interprété comme une sanction avant décision judiciaire

L’affaire reste juridiquement ouverte. Patrick Bruel n’a pas été condamné et demeure présumé innocent. Mais le débat public se joue déjà sur un autre terrain : celui de la responsabilité des médias, des programmateurs et des marques face à des accusations très graves.