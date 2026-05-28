Pris pour Pierre Niney, un coiffeur toulousain voit sa vie basculer sur les réseaux

Depuis quelques jours, Yoan-Louis, coiffeur toulousain de 34 ans, se retrouve au centre d’un phénomène aussi inattendu qu’amusant. En cause : sa ressemblance frappante avec l’acteur Pierre Niney, qui a rapidement fait réagir les internautes sur les réseaux sociaux.

Installé dans le quartier des Chalets, à Toulouse, le professionnel de la coiffure n’a pourtant rien fait pour provoquer ce coup de projecteur. Quelques vidéos ont suffi pour transformer une situation déjà familière dans son quotidien en véritable emballement numérique. Même regard, même sourire, mêmes expressions : pour beaucoup d’internautes, la comparaison avec l’acteur français s’est imposée immédiatement. Ce buzz a pris une ampleur folle. En quelques heures, les commentaires, partages et plaisanteries se sont multipliés, donnant à ce coiffeur une visibilité soudaine bien au-delà de sa clientèle habituelle.

Selfies, quiproquos et clients intrigués

Yoan-Louis Sudres exerce la coiffure depuis 13 ans. Depuis quatre ans, il est également formateur, preuve d’un parcours solide dans son métier. Aujourd’hui, il travaille comme coiffeur freelance résident chez Tia Gigi, un salon situé rue de la Concorde, dans le centre-ville de Toulouse.

Pour Yoan-Louis Sudres, les confusions avec Pierre Niney ne datent pas d’hier. La comparaison remonterait à plusieurs années, notamment à l’époque où l’acteur s’était imposé auprès du grand public avec des rôles très médiatisés. Depuis, le coiffeur a appris à composer avec les remarques, les regards insistants et les questions directes. Certains passants lui demandent s’il est réellement Pierre Niney. D’autres veulent une photo, même lorsqu’il précise qu’il n’est pas l’acteur. La situation donne parfois lieu à des scènes insolites, notamment lorsque des personnes entrent dans le salon en pensant assister à un tournage. Loin de s’agacer systématiquement, Yoan-Louis semble prendre ces épisodes avec humour. Il joue parfois le jeu, accepte certains selfies et répond avec légèreté aux malentendus. Mais cette notoriété soudaine a aussi ses limites.

Des propositions inattendues

Le buzz a rapidement attiré des sollicitations plus surprenantes. Yoan-Louis affirme avoir reçu de nombreuses propositions, allant de la télévision à la publicité. Parmi elles : Secret Story, Ninja Warrior, des campagnes pour des cookies ou encore des projets liés à des plateformes. Malgré cet intérêt, le coiffeur ne souhaite pas transformer sa ressemblance avec Pierre Niney en carrière parallèle. Il refuse l’idée de devenir un sosie officiel ou d’exploiter cette comparaison comme un tremplin médiatique. Son choix : continuer à exercer son métier, publier ses contenus de coiffure et préserver son identité professionnelle. La célébrité accidentelle l’amuse, mais elle ne semble pas modifier ses priorités.

Des millions de vues, mais une notoriété à double tranchant

Sur Instagram et TikTok, Yoan-Louis publie principalement des vidéos pédagogiques autour de la coiffure. Ce sont ces contenus qui ont contribué à alimenter le phénomène, certains internautes remarquant sa ressemblance avec l’acteur. Ses dernières publications ont connu une forte progression, certaines atteignant plus d’un million de vues.

Pour l’heure, le coiffeur toulousain ne cherche pas à capitaliser à tout prix sur cette popularité. La comparaison avec Pierre Niney continuera sans doute à nourrir les commentaires, les blagues et les selfies. Mais derrière le buzz, Yoan-Louis entend rester lui-même : un coiffeur passionné, devenu malgré lui l’un des visages les plus commentés du moment sur les réseaux sociaux.