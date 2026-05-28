Neymar inquiète le Brésil avant le Mondial : la star ressort très marquée après une IRM

À quelques jours du début de la Coupe du monde, le cas Neymar est devenu le principal sujet d’inquiétude dans le camp brésilien. L’attaquant de Santos a passé une IRM afin d’évaluer une blessure au mollet droit, alors que son état physique suscite de plus en plus de doutes au sein de la sélection.Le joueur est ressorti de la clinique visiblement marqué, dans un climat de tension et d’incertitude. Pour le Brésil, le timing est particulièrement délicat : Neymar venait tout juste de retrouver la Seleção après une longue période d’absence, marquée par les blessures, les rechutes et une condition physique souvent questionnée.

Un simple œdème ? Le Brésil n’en est plus convaincu

La première version transmise autour de la blessure évoquait un petit œdème au mollet, présenté comme un problème limité et compatible avec un retour rapide. Mais cette version est désormais remise en question dans l’environnement de la sélection brésilienne. Le staff de Carlo Ancelotti soupçonne que la situation aurait été minimisée par Santos. L’inquiétude porte désormais sur la durée réelle de récupération nécessaire avant de pouvoir rejouer à haute intensité.

Deux matches amicaux déjà très compromis

Neymar ne devrait pas participer au match amical contre le Panama. Sa présence face à l’Égypte est également très incertaine, voire peu probable si le Brésil choisit de ne prendre aucun risque avant son entrée dans le Mondial. Ces deux rencontres de préparation devaient permettre à Ancelotti de tester ses automatismes offensifs et de mesurer l’état réel de son numéro 10. Elles pourraient finalement servir à préparer un plan sans lui.

Un symbole fragile au pire moment

Neymar demeure le meilleur buteur de l’histoire de la sélection brésilienne. Son retour dans le groupe avait créé une forte attente, autant chez les supporters que dans le vestiaire. Mais cette nouvelle alerte rappelle une réalité devenue récurrente dans sa carrière récente : son état de forme. Carlo Ancelotti, qui le jugeait trop juste, avait finalement cédé à la pression populaire en le rappelant en équipe nationale. Un forfait de la star ne serait donc pas une réelle surprise.

Pour l’instant, la Seleção attend les conclusions médicales définitives. Mais le climat a déjà changé. L’optimisme prudent a laissé place à une inquiétude beaucoup plus sérieuse. Neymar n’est pas encore officiellement écarté de la Coupe du monde. Mais son alerte au mollet est devenue un signal rouge pour le Brésil…