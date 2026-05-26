— La déception ! Loïs Boisson, demi-finaliste l’an passé, battue d’entrée à Roland-Garros

Le retour de Loïs Boisson à Roland-Garros a tourné court. Très attendue Porte d’Auteuil, un an après l’épopée qui l’avait menée jusqu’en demi-finale alors qu’elle pointait au 361e rang mondial, la Française n’a pas réussi à franchir le cap du premier tour. Opposée à Anna Kalinskaya, 24e mondiale, Boisson s’est inclinée nettement mardi, en deux sets : 6-2, 6-2.

Classée 43e mondiale avant le tournoi, la Française n’a jamais vraiment trouvé la solution face à une adversaire plus régulière, plus agressive et plus solide dans les moments importants. Kalinskaya a rapidement pris le contrôle de la rencontre, imposant son rythme dès les premiers jeux et empêchant Boisson de s’installer dans l’échange.

Un match à sens unique

Dès la première manche, la Russe a mis la pression sur les jeux de service de la Française. Boisson a tenté de varier, de rallonger les échanges et de s’appuyer sur le soutien du public parisien, mais elle a trop souvent subi. En face, Kalinskaya a joué juste, sans paniquer, en profitant des fautes directes et des balles plus courtes laissées par son adversaire.

Le scénario s’est répété dans le deuxième set. Malgré quelques réactions ponctuelles, Loïs Boisson n’a pas réussi à inverser la dynamique. La Française a cédé une nouvelle fois 6-2, laissant filer une rencontre qui s’est terminée sans véritable suspense.

Une énorme perte de points à venir

Au-delà de l’élimination, cette défaite risque de coûter très cher à Boisson au classement WTA. L’an dernier, son parcours exceptionnel jusqu’en demi-finale lui avait rapporté une grande partie de ses points actuels. En sortant dès son entrée en lice cette année, la Française ne pourra pas défendre ce capital. Conséquence directe : elle devrait fortement reculer au classement après le tournoi. Un coup dur pour Boisson, qui avait changé de dimension grâce à son aventure parisienne et qui se retrouve désormais confrontée à la difficulté de confirmer après une percée spectaculaire.

Kalinskaya poursuit sa route

Pour Anna Kalinskaya, cette victoire maîtrisée lance idéalement la quinzaine. La Russe, tête de série et 24e mondiale, a parfaitement négocié un premier tour potentiellement piégeux face à une joueuse française portée par le public et par le souvenir de son exploit de l’an passé.

Loïs Boisson, elle, quitte déjà Roland-Garros. Un an après avoir été l’une des grandes sensations du tournoi, la Française tombe d’entrée et voit se profiler une chute importante au classement.