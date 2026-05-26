L’Iran accuse Washington de briser la trêve après de nouvelles frappes américaines

L’Iran a accusé mardi les États-Unis d’avoir violé le cessez-le-feu en vigueur depuis près de sept semaines, après des frappes américaines menées dans le sud du pays. Washington affirme de son côté avoir conduit des opérations « défensives » visant des bateaux et des sites de missiles iraniens.

Selon le ministère iranien des Affaires étrangères, les frappes dans la province d’Hormozgan constituent une « violation flagrante » de la trêve fragile conclue entre les deux pays. Des médias iraniens ont rapporté avoir entendu plusieurs explosions tôt mardi matin dans cette région stratégique située près du détroit d’Ormuz.

Les autorités américaines soutiennent quant à elles que les frappes visaient à neutraliser des menaces imminentes et relevaient de mesures de défense. Les tensions restent extrêmement fortes malgré les discussions en cours autour d’un possible accord destiné à mettre fin au conflit.

Le secrétaire d’État américain Marco Rubio a déclaré qu’un accord pourrait encore nécessiter « quelques jours » de négociations supplémentaires. Il a toutefois reconnu que les perspectives d’une désescalade rapide demeuraient incertaines.

Téhéran a averti qu’il se réservait le droit de répondre à ces frappes, invoquant la légitime défense. Les responsables iraniens accusent régulièrement Washington de chercher à affaiblir le cessez-le-feu tout en poursuivant ses opérations militaires dans la région.

Malgré les tensions persistantes, plusieurs diplomates estiment qu’un accord de cessation durable des hostilités pourrait ouvrir la voie à de nouvelles négociations plus larges entre les deux pays. Cependant, ni les responsables américains ni les autorités iraniennes ne semblent croire à une résolution imminente de la crise.

Le conflit continue d’inquiéter la communauté internationale, notamment en raison des risques pour la stabilité régionale et pour la sécurité des routes maritimes stratégiques dans le Golfe.